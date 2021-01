ARIDATECE LO STILE DI MELANIA! – I LOOK DI JILL BIDEN E DI KAMALA HARRIS SONO UN DISASTRO: LA VICEPRESIDENTE VESTITA CON LO STESSO COLORE CON CUI SI FODERANO LE BARE, LA FIRST LADY OPTA PER LA STESSA NUANCE DI CELESTE INDOSSATA DA "MELAGNA", MA IL CAPPOTTO BRILLANTINATO CON IL REVER E I POLSINI DI VELLUTO FANNO MOLTO OLD STYLE – ESAGERATA, MA STRAORDINARIA (COME SEMPRE) LADY GAGA: L’EFFETTO BOMBONIERA VIENE PERDONATO – UN CASTIGATO OUTFIT BIANCO PER JENNIFER LOPEZ - VIDEO

Completo blu di Ralph Lauren per Joe Biden e cappotto di tweed e vestito celeste oceano della designer emergente Alexandra O'Neil per Jill Biden per la cerimonia di insediamento. L'abito sarà donato come da tradizione allo Smithsonian, che espone tutti gli abiti più importanti indossati dalle first ladies d'America. Kamala Harris sceglie invece i designer afroamericani Christopher John Rogers e Sergio Hudson, mentre anche per il marito Douglas Emhoff la scelta è caduta su Ralph Lauren, scelto per l'inaugurazione anche da Hillary Clinton e Melania Trump 4 anni fa Jill Biden

Niente rosso né bianco, due dei colori della bandiera americana, ma un celeste 'oceano' che strizza l'occhio a quello indossato 4 anni fa da Melania Trump e 60 anni orsono da un'altra first lady americana, mai dimenticata e divenuta nel tempo un'icona di stile internazionale: Jacqueline Kennedy. Per la cerimonia di insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, la moglie Jill ha scelto abito e cappotto en pendant, disegnato dalla stilista Alexandra O'Neill per il brand newyorchese Markarian. A completare il look, Lady Biden ha scelto un paio di guanti declinati nella stessa palette dell'abito e del cappotto.

L'abito dell'addio di Melania Total black e un apparente low profile hanno caratterizzato la mise scelta da Melania Trump per la sua ultima apparizione da First Lady: abito nero sotto al ginocchio e giacchino in tinta, in realtà uno dei look più lussuosi sfoggiati nei suoi anni alla Casa Bianca. L'ex modella indossava infatti la classica giacchina nera in tweed di Chanel, vestito Dolce & Gabbana, le amate Louboutine dalla caratteristica suola rossa e nella versione "tacchi vertiginosi" e per finire il tutto una borsa Birkin di Hermes, in pelle di coccodrillo nera, da oltre 70.000 dollari.

Lady Gaga in rosso e nero Lady Gaga ha sfoggiato una mise rossa e nera, dall'ampia gonna a campana. Sulla giacca un enorme colomba dorata e una pettinatura con treccia che ricorda quella della principessa Leila di Star Wars. Prima di lasciare il podio, ha salutato Joe Biden, Kamala Harris e l'ex presidente Barack Obama. Jennifer Lopez in bianco Jennifer Lopez ha cantato 'This land is your Land' durante la cerimonia di insediamento di Joe Biden e Kamala Harris. Tutta vestita di bianco, Lopez ha poi parlato in spagnolo gridando: "Libertà e giustizia per tutti!".

