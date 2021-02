ARISTO-SCAZZO! – VOLANO GLI STRACCI IN TRIBUNALE TRA IL 66ENNE PRINCIPE TEDESCO ERNST AUGUST HANNOVER, EX SPOSO DI CAROLINA DI MONACO, E IL FIGLIO 37ENNE, REO DI AVER VENDUTO IL CASTELLO DI MARIENBURG ALLO STATO ALLA CIFRA SIMBOLICA DI UN EURO – UNA MOSSA CHE IN REALTÀ È UNA FURBATA: IL MANIERO ERA UNA MACCHINA SUCCHIA SOLDI E AVEVA BISOGNO DI UNA MEGA RISTRUTTURAZIONE CHE ORA SARÀ A CARICO DI…

Il principe tedesco Ernst August, a capo della Casa di Hannover, ha citato in giudizio il figlio “ingrato” per aver venduto il fatiscente castello di famiglia al governo per la cifra simbolica di un euro. Il 66enne, la cui moglie Caroline, 63 anni, è la figlia maggiore del principe di Monaco Ranieri III, ha ceduto il castello di Marienburg e la vicina tenuta di Calenburg a suo figlio 37enne Ernst August, duca di Braunschweig e Lüneberg, a metà degli anni 2000.

Ma adesso l’uomo ha deciso di sbarazzarsene in quella che sembra essere una mossa strategica per evitare i costosi lavori di ristrutturazione: il castello richiedeva lavori stimati per oltre 26 milioni di euro ed era costato una fortuna per essere tenuto aperto ai 200.000 visitatori ogni anno. Per il giovane Ernst la sua è una "svolta storica" per la famiglia che avrebbe contribuito a preservare il palazzo gotico.

Il Bundestag, il parlamento federale tedesco, ha già votato a favore di un contributo di oltre 13 milioni di sterline per i lavori di ristrutturazione, mentre circa 100 dipinti e altre opere del castello sono stati consegnati al museo statale di Hannover. Opere dal valore totale di 2 milioni di sterline, mentre altri 5 milioni di sterline di tesori sono stati donati a una fondazione d'arte.

Nelle carte del tribunale depositate ad Hannover, il principe Ernst cerca di riconquistare le proprietà e accusa suo figlio di "aver violato i suoi diritti e i suoi interessi” e di essersi appropriato illegalmente di alcuni dipinti, sculture e carrozze antiche della famiglia da una biblioteca e da un museo.

Il principe Ernst ha anche affermato di essere stato tagliato fuori da tutto ed essere costretto a vivere in una piccola casa nonostante fosse malato. Il giovane Ernst, però, ha respinto le accuse ed è fiducioso del fatto che la causa si concluderà con un nulla di fatto: «Tutti gli argomenti di questa causa sono già stati confutati in un accordo extragiudiziale».

