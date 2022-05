2 mag 2022 13:54

ARMATA ROTTA! - SECONDO IL MINISTERO DELLA DIFESA BRITANNICO PUTIN HA SCHIERATO IL 65% DELLA SUA INTERA FORZA DI COMBATTIMENTO DI TERRA IN UCRAINA. MA “MAD VLAD” HA PRESO SOLO SCHIAFFONI: PIÙ DI UN QUARTO DELLE UNITÀ ADESSO NON È “IDONEA” AL COMBATTIMENTO. A RISENTIRE MAGGIORMENTE SAREBBERO STATE ALCUNE UNITÀ DI ELITE, COME LE FORZE AVIOTRASPORTATE VDV. SECONDO GLI INGLESI OCCORRERANNO ANNI A MOSCA PER RIPRISTINARLE…