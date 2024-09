ARMI FACILI, STRAGI FACILISSIME – COLT GRAY, IL 14ENNE CHE HA FATTO FUOCO ALL’INTERNO DELLA APALACHEE HIGH SCHOOL DI WINDER, IN GEORGIA, UCCIDENDO 4 PERSONE, ERA GIÀ FINITO NEL MIRINO DELL’FBI – NEL 2023 I FEDERALI INDAGARONO SU DI LUI DOPO AVER RICEVUTO SEGNALAZIONI ANONIME SU MINACCE ONLINE DI UNA POSSIBILE SPARATORIA IN UNA SCUOLA. ALL’EPOCA IL PADRE DEL RAGAZZO ASSICURÒ CHE IL FIGLIO NON AVEVA ACCESSO ALLE ARMI… - VIDEO

FBI HA INTERROGATO KILLER DELLA SCUOLA IN GEORGIA LO SCORSO ANNO

sparatoria in una scuola in georgia 1

ANCHE IL PADRE SENTITO, NEGÒ DI AVER FATTO MINACCE ONLINE

(ANSA) - L'Fbi ha interrogato lo scorso anno il killer della scuola in Georgia e suo padre, dopo aver ricevuto segnalazioni anonime su minacce online di una possibile sparatoria a scuola accompagnate da foto di armi. Colt Gray, allora tredicenne, era stato sentito insieme al padre, che aveva riferito di aver pistole da caccia in casa alle quali, però, Gray non aveva accesso. Il giovane negò di essere l'autore delle minacce online.

mason schermerhorn

IDENTIFICATE LE VITTIME DELLA STRAGE NELLA SCUOLA IN GEORGIA

(ANSA) - La polizia della Georgia ha identificato le quattro vittime della sparatoria a scuola. Si tratta di due studenti di 14 anni, Mason Schermerhorn e Christina Angulo, e due di insegnanti, Richard Aspinwall e Christina Irimie.

IL KILLER DELLA SCUOLA IN GEORGIA HA USATO UN FUCILE AR-15

(ANSA) - Il killer della scuola in Georgia ha usato un fucile AR-15. Lo riporta Cnn citando alcune fonti. L'AR-15 è l'arma più usata nelle stragi di massa americane.

christian angulo

UN 14ENNE SPARA, STRAGE A SCUOLA NEGLI USA HARRIS ALL'ATTACCO: "TRAGEDIA SENZA SENSO"

Estratto dell'articolo di Marco Liconti per “La Stampa”

A poche settimane dalla riapertura, le scuole americane sono tornate a macchiarsi di sangue. Sarebbe di almeno 4 morti e una trentina di feriti, secondo la Cnn, il bilancio delle vittime della sparatoria avvenuta nella Apalachee High School di Winder, in Georgia, a un'ora di auto da Atlanta. È uno degli istituti scolastici più grandi della zona, con circa 1.900 liceali.

[…] L'allarme è stato lanciato poco prima delle 10.30 di mercoledì (ora locale), quando il «personale di diverse agenzie delle forze dell'ordine e il personale di pronto soccorso dei vigili del fuoco è stato inviato sul posto dopo la segnalazione di una sparatoria», ha riferito l'ufficio dello sceriffo. Poi, le prime notizie di «vittime», anche se il numero rimaneva imprecisato.

le vittime della sparatoria in una scuola in georgia

[…] Il governatore repubblicano della Georgia, Brian Kemp, annunciava di avere «diretto tutte le risorse disponibili» per rispondere all'incidente e invitava la popolazione a «unirsi in preghiera con la mia famiglia per la sicurezza degli studenti». Nel 2018, alla sua prima campagna da governatore, Kemp aveva ricevuto l'endorsement della National Rifle Association, la potente lobby Usa delle armi.

sparatoria in una scuola in georgia 6

La Casa Bianca riferiva che il presidente Joe Biden e la vice presidente Kamala Harris erano stati aggiornati sull'incidente. Il ministro della Giustizia, Merrick Garland si diceva «devastato». Harris in un comizio in New Hampshire parlava di «tragedia senza senso». […]

sparatoria in una scuola in georgia 7 sparatoria in una scuola in georgia 4 sparatoria in una scuola in georgia 3 sparatoria in una scuola in georgia 2