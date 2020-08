ARRESTATO IL PIRATA DELLA STRADA CHE HA UCCISO LA 15ENNE ANGELA VIGNAGA AD ARZIGNANO, IN PROVINCIA DI VICENZA: È UN CARROZZIERE DI 54 ANNI. A DUE GIORNI DALL’INCIDENTE AVEVA GIÀ FATTO RIPARARE I DANNI ALLA SUA AUTO, SEGNO CHE NON AVEVA NESSUNA INTENZIONE DI COSTITUIRSI…

angela vignaga 1

UN’AUTO TRAVOLGE E UCCIDE UNA QUINDICENNE AD ARZIGNANO, IN PROVINCIA DI VICENZA, E POI SCAPPA LASCIANDO LA VITTIMA SULL’ASFALTO – ERANO LE 21.30 E LA RAGAZZA STAVA CAMMINANDO SUL CIGLIO DELLA STRADA CON IL CANE QUANDO L’AUTO È SOPRAGGIUNTA A FOLLE VELOCITÀ

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/caccia-pirata-ndash-rsquo-auto-travolge-uccide-quindicenne-ad-244780.htm

RAGAZZA, UCCISA A 15 ANNI DA UN PIRATA: ARRESTATO UN CARROZZIERE 54ENNE, AVEVA GIÀ RIPARATO L'AUTO

Da www.ilmessaggero.it

il punto dove il pirata ha investito angela vignaga 1

È stato trovato e portato in carcere dai carabinieri di Vicenza il pirata della strada che ha travolto e ucciso la sera del 16 agosto la 15enne Angela Vignaga ad Arzignano, nel Vicentino. Si tratta di un 54enne che è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto. I Carabinieri del Nucleo investigativo di Vicenza e della Compagnia di Valdagno sono così riusciti a rintracciare il responsabile dopo due giorni di serrate indagini.

Secondo quanto sta emergendo i militari hanno individuato l'automobilista anche grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dell'incidente e il controllo delle immagini del Targa System installato nel comune di Arzignano.

angela vignaga

Nel frattempo è stata fissata la data del funerale della quindicenne che si terrà venerdì alle ore 10 nella Chiesa arcipretale di Castello di Arzignano. Intanto i gruppi Sagra di Castello di Arzignano e Noi Castello-Oratorio Zamperetti con la parrocchia hanno organizzato una fiaccolata per ricordare Angela.

Un aiuto fondamentale per arrivare ad individuare il presunto pirata è stata la collaborazione dei residenti della zona, in particolare proprietari di ville dotate della videosorveglianza. Decisivi anche i rilievi dei Carabinieri del nucleo investigativo di Vicenza che hanno raccolto sul posto frammenti dell'auto, tra cui lo specchietto, che hanno consentito di isolare la tipologia del mezzo utilizzato dall'investitore.

pirata della strada uccide una quindicenne a vicenza

I Carabinieri hanno fatto capire che,l'indagato, che sarebbe un carrozziere, avesse riparato o fatto riparare i danni all'auto nel breve «potrebbe far pensare - è stato detto - all'intenzione di non volersi recare in caserma per non ammettere le proprie responsabilità».

Le accuse contestate, al momento, dal Pm Claudia Brunino, sono di omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga. Non è stato fatto l'acoltest all'uomo perché è trascorso troppo tempo, nonostante a rapidità dell'indagine, dal fatto mentre ulteriori accertamenti in base ai danni sull'auto messa sotto sequestro riguarderanno il tipo di impatto e la sua violenza con la ragazzina.

la. strada dove e' stata investita la 15enne ad arzignano vicenza 2 la strada dove e' stata investita la 15enne ad arzignano vicenza agngela vignaga il punto dove il pirata ha investito angela vignaga 2 il punto dove il pirata ha investito angela vignaga 3 il punto dove il pirata ha investito angela vignaga 4 il punto dove il pirata ha investito angela vignaga