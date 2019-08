ARRIVA UN CARICO PIENO DI COCA! – SEQUESTRATA PIÙ DI UNA TONNELLATA DI COCAINA NEL PORTO FRANCESE DI LE HAVRE, IN FRANCIA: IL VALORE STIMATO È DI 74 MILIONI DI EURO – LA DROGA È STATA RITROVATA IN UN CARICO DI CUORI DI PALMA PROVENIENTI DALL’ECUADOR. GLI AGENTI HANNO SCOPERTO 15 SACCHI DI IUTA CON ALL’INTERNO LA COCAINA

Francia, sequestrata una tonnellata di cocaina in porto Le Havre

una tonnellata di cocaina sequestrata al porto di le havre 1

(LaPresse/AFP) - Oltre una tonnellata di cocaina è stata sequestrata nel porto di Le Havre, in Francia, per un valore stimato di 74 milioni di euro. Lo ha annunciato il ministro per l'Azione e i Conti pubblici, Gérard Darmanin, definendolo "il più importante" sequestro di cocaina realizzato quest'anno in Francia. La droga è stata ritrovata nella notte fra lunedì e martedì in un carico di cuori di palma proveniente dall'Ecuador, ha precisato il ministro, spiegando che gli agenti hanno scoperto "15 sacchi di iuta con all'interno la droga, che erano stati introdotti clandestinamente", per un totale di 1.066,5 chilogrammi di cocaina.

