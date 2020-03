ARRIVA LA DIAGNOSI VELOCE DEL CORONAVIRUS: UNA AZIENDA ITALIANA, LA DIASORIN, LANCIA IL TEST IN 60 MINUTI - COMPLETATI GLI STUDI ALLO SPALLANZANI, SARÀ COMMERCIALIZZATO ENTRO MARZO E CONSENTIRÀ DI ACCELERARE LA DIAGNOSTICA RISPETTO ALLE TEMPISTICHE ATTUALI (5-7 ORE)

Daniela Polizzi per corriere.it

coronavirus diagnosi

Imprese della farmaceutica sempre più impegnate a dare supporto nella ricerca per trovare soluzioni per arginare la diffusione del Coronavirus. La mossa questa volta arriva da DiaSorin, multinazionale italiana della diagnostica in vitro, su sangue e tessuti, quotata in Borsa, che ha completato gli studi per supportare l’approvazione nell’Ue e negli Stati Uniti di un innovativo test molecolare per l’identificazione rapida del nuovo COVID-19. La notizia ha fatto correre il titolo in Borsa: a Piazza Affari le azioni dell’azienda farmaceutica guadagnano oltre l’11% a metà mattina.

Gli studi allo Spallanzani e al San Matteo

Gli studi dell’azienda che fa capo alla famiglia Denegri sono stati completati presso l’Ospedale Spallanzani di Roma ed il Policlinico San Matteo di Pavia e hanno consentito di formulare un test per ottenere risultati entro 60 minuti rispetto alle 5-7 ore attualmente necessarie con altre metodologie. Il test sarà commercializzato con marchio CE in Europa e presentato alla Food and Drug Administration per l’Emergency Use Authorization entro la fine di marzo 2020.

coronavirus

L’azienda farmaceutica guidata da Carlo Rosa, ceo e azionista, aveva sviluppato questa tecnologia Mdx, originariamente sviluppata per fornire risposte diagnostiche rapide sia per uso militare che civile, e che oggi può conribuire per accelerare le diagnosi della malattia.. Ad oggi DiaSorin ha installato oltre 800 analizzatori LIAISON® MDX in grandi istituti ospedalieri europei e statunitensi per diagnosticare le infezioni influenzali stagionali oltre che una varietà di altre infezioni virali e batteriche per le quali il tempo di risposta risulta fondamentale per decidere il corretto trattamento di cura del paziente.

Semplicità di utilizzo

La tecnologia MDX, grazie alla rapidità nel fornire i risultati e alla semplicità di utilizzo, risulta ideale per valutare l’ammissione al ricovero ospedaliero del paziente, in una fase in cui la velocità è fondamentale. DiaSorin, inoltre, ritiene che tale tecnologia potrebbe aiutare notevolmente gli ospedali a decentralizzare i test per la diagnosi del Coronavirus e contribuire ad un significativo miglioramento dell’attuale processo di ricovero dei pazienti potenzialmente contagiosi. Il test di DiaSorin seguirà il protocollo raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che mira ad analizzare diverse regioni del genoma virale per ridurre al minimo l’impatto di possibili mutazioni future.

diasorin

Il virus

«“Ci siamo attivati non appena sono state rese pubbliche le informazioni sulla sequenza genetica del virus, collaborando con i Centri di Riferimento italiani e statunitensi per sviluppare test molecolari veloci e accurati per fronteggiare questa emergenza sanitaria. Abbiamo analizzato oltre 150 sequenze virali pubblicate oggi nel database mondiale delle banche genetiche e disegnato un test destinato a rilevare tutte le varianti attualmente conosciute del Coronavirus COVID-19”, ha dichiarato Giulia Minnucci, R&D Director Europe in DiaSorin.

LOGO DIASORIN

In linea con il proprio posizionamento quale “Specialista della diagnostica”, DiaSorin ha sempre mostrato il proprio impegno nel fornire una risposta tempestiva alle malattie infettive emergenti, come testimonia l’Emergency Use Authorization ottenuta per il kit Simplexa™ Influenza H1N1 (2009) e per il kit LIAISON XL Zika Capture IgM II.

DiaSorin lavora a stretto contatto con le organizzazioni sanitarie mondiali e la Food and Drug Administration durante le situazioni di emergenza sanitaria, finalizzando il proprio impegno ad una migliore gestione del paziente grazie a risultati diagnostici rapidi, affidabili ed efficaci.