Estratto dell'articolo di Matteo Persivale per il “Corriere della Sera”

barron donald e melania trump

[...] Melania Trump [...] dopo l’uscita dalla Casa Bianca nel gennaio 2021 ha mantenuto un profilo bassissimo. Ora, però, a meno di un mese dal voto, ecco l’autobiografia [...] che arriva nelle librerie americane ( Melania , Skyhorse Publishing, 256 pagine, 40 dollari). [...]. È fin dalla copertina un libro-biografia atipico: niente foto, un grande «Melania» tutto maiuscolo in bianco su sfondo nero, [...] Ed è interessante che proprio la prima first lady modella della storia americana abbia scelto di non apparire sulla copertina.

autobiografia melania trump

[...] Le sorprese sono pochine: Melania fa coming out e ammette di essere favorevole all’interruzione di gravidanza (il partito del marito è contrarissimo, e Donald ha mandato alla Corte Suprema tre giudici che hanno cancellato la sentenza del 1973 che lo legalizzava in tutto il Paese) ma forse per bilanciare questa rivelazione dice di avere dubbi — anche se trattasi di una bufala ormai certificata — sulla correttezza della vittoria di Biden nel 2020. [...]

L’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021, il tentato golpe per impedire la certificazione legale della vittoria di Biden e della sconfitta definitiva del marito? Se avesse saputo delle violenze, scrive, avrebbe detto qualcosa, ma non ne era a conoscenza (bastava, peraltro, guardare la tv). Invece Melania era davanti alla tv [...] il 13 luglio di quest’anno quando un cecchino sparò a Trump durante un comizio graffiandogli l’orecchio. [...]

melania trump

Resterà deluso chi andava alla ricerca di pagine sul processo penale nel quale Trump è stato condannato (34 i capi di imputazione) per aver falsificato documenti contabili. Niente su Stormy Daniels (la pornostar che sostiene di aver avuto una relazione con Trump quando Melania aveva da poco partorito), niente sulla modella di Playboy Karen McDougal che sostiene di essere stata l’amante di Trump, zero su E. Jean Carroll che ha accusato Trump di averla violentata, ha vinto la causa civile e ottenuto un maxi-risarcimento.

Niente su Joe Biden, niente su Hillary Clinton a parte l’aneddoto su Trump che, appena insediato, al pranzo inaugurale chiede una standing ovation per la candidata sconfitta, niente su Kamala Harris. Gli Obama? Un [...]elemento di gossip del libro è la rivelazione secondo la quale gli Obama non avrebbero concesso dopo la vittoria di Trump nel 2016, nelle ultime settimane prima di lasciare la Casa Bianca, sufficiente tempo agli arredatori di Melania per portare avanti le modifiche alle quali lei teneva. Il discorso di Melania alla convention del 2016 che risultò plagiato quasi testualmente da quello di Michelle Obama otto anni prima? La colpa, spiega nel libro, è del suo staff e di quello del marito.

