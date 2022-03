ARRIVA LA PRIMAVERA E TORNANO LE COPPIE SCOPONE - A PISTOIA, DUE GIOVANI VENGONO IMMORTALATI MENTRE FANNO SESSO PER STRADA: DOPO QUALCHE MINUTO ARRIVA UNA DONNA CON UNA TORCIA IN MANO, CHE LI RIMPROVERA ASPRAMENTE - "CHE NELLE STRADINE DEL CENTRO CI SIANO RAGAZZINI CHE FANNO I LORO COMODI È IMMAGINABILE, MA…"

Fabio Calamati per iltirreno.gelocal.it

Il video è inequivocabile. I due giovani, appoggiati al muro di un caseggiato del centro storico, stanno facendo sesso per strada. Anche se è notte e chi riprende la scena lo fa seminascosto da una finestra un paio di piani al di sopra, le immagini e l’audio non lasciano spazio a dubbi. L’amplesso dura un paio di minuti, poi da un angolo di strada compare una donna con una torcia in mano, che rimprovera aspramente i due giovani e poi discute con loro per altri tre minuti.

Il video sta circolando da giorni sui social. Anonimo e privo di indicazioni, è comunque facilmente localizzabile nelle stradine del centro di Pistoia, sia per il colloquio tra gli involontari protagonisti, sia per il caratteristico aspetto delle abitazioni e del selciato della strada ripresa.

I residenti del centro storico, che pure non risparmiano proteste per l’invadenza della "movida" nelle strade e nelle piazze dove si trovano i locali frequentati fino a tardi, non hanno mai citato casi simili a quello ripreso nel video hard. Comportamenti arroganti, aggressioni verbali e non solo da parte di bande di giovanissimi bulli, questo sì. Ma i classici «atti osceni in luogo pubblico», questi sarebbero una novità.

«Sinceramente non mi è mai capitato un incontro del genere - conferma Alfonso Baldacci, del comitato dei residenti in centro - e non ho sentito dire cose simili. Sembrerebbe una cosa del tutto nuova».

Fabio Raso, titolare del Santo Palato di via del Duca e di altri locali in centro, oltre che consigliere comunale, ammette che del video hard ha sentito parlare, anche se personalmente non l’ha visto. «Ma - conferma anche lui - altri episodi del genere non mi risultano. Che nelle stradine del centro, quelle strette dove è difficile controllare, ci siano ragazzini che si ritrovano e che fanno i loro comodi, magari non del tutto legali, questo è immaginabile. Ma nient’altro».

Raso, peraltro, ha descritto di verse volte, in consiglio comunale, i comportamenti aggressivi e pericolosi delle bande di giovanissimi che si aggirano nei weekend in centro. «Ma devo dire - sottolinea - che da un mese circa la situazione sta migliorando. Ci sono più controlli, frutto di una maggiore attenzione che anche il prefetto ha sollecitato più volte. E anche noi gestori facciamo più attenzione».

Appurato, insomma, che l’episodio filmato da una mano anonima e postato sul web risulterebbe un fatto isolato, rimane la questione dei controlli per le vie del centro durante i fine settimana. Controlli delle forze dell’ordine che sono in molti a chiedere più frequenti e continui, per trasmettere maggior senso di sicurezza a chi vuol frequentare i locali in tranquillità o anche solo farsi una passeggiata dopo cena.

Un problema che con l’imperversare del coronavirus forse è divenuto meno urgente. Ma la bella stagione e le temperature più miti non sono lontane: la vita notturna, di conseguenza, è pronta ad intensificarsi. E con essa, la questione dei controlli e della sicurezza da garantire.