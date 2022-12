ARRIVA "SNOWMAGGEDON": NATALE IN BIANCO PER GLI STATI UNITI - SETTE STATI AMERICANI HANNO DICHIARATO LO STATO D'EMERGENZA PER L'IMMINENTE ARRIVO DI TEMPESTE INVERNALI SENZA PRECEDENTI CHE I MEDIA AMERICANI HANNO GIA' RIBATTEZZATO 'BOMB CYCLONE' - PREVISTI FINO A -57 GRADI IN ALCUNE ZONE MONTUOSE DEL WYOMING - OLTRE 2.300 VOLI SONO STATI CANCELLATI, CREANDO DISAGI PER MILIONI DI AMERICANI IN PARTENZA PER LE FESTE…

tempesta di neve stato di new york 7

(ANSA) - Lo stato di New York - assieme a Georgia, Kentucky, Missouri, Maryland, North Carolina e Oklahoma - hanno dichiarato lo stato d'emergenza in previsione dell'arrivo nelle prossime ore di tempeste invernali senza precedenti che i media americani hanno gia' ribattezzato 'bomb cyclone' o 'snowmaggedon'. Previste temperature glaciale ovunque con punte di -57 gradi in alcune zone montuose del Wyoming. Oltre 2300 i voli cancellati alle 20.30 di questa sera (le 2.30 del mattino in Italia), con enormi disagi per i milioni di americani in partenza per le feste di Natale.

tempesta di neve stato di new york 5 tempesta di neve in america 9 tempesta di neve stato di new york 2 tempesta di neve stato di new york 4 tempesta di neve stato di new york 6