ARRIVA LA STANGATA SULLE… STANGATE – L’INFLAZIONE RENDE PIU' SALATE ANCHE LE MULTE STRADALI, CON UN POSSIBILE AUMENTO INTORNO ALL’11% A PARTIRE DA GENNAIO – L'ENTITA' DELLE SANZIONI VIENE AGGIORNATA OGNI DUE ANNI IN BASE ALLA VARIAZIONE DELL’INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO – L’APPELLO DI SIMONE BALDELLI: “DI QUESTI TEMPI È GIÀ ABBASTANZA DIFFICILE AFFRONTARE L'INFLAZIONE A DUE CIFRE. VA BLOCCATO L'AUMENTO DELLE MULTE…”

MultA

Da www.tgcom24.mediaset.it

Rischio stangata per le multe stradali: sulla base di quanto disposto dal Codice della strada rischia di scattare un aggiornamento al rialzo degli importi delle multe stradali, con un possibile aumento intorno all'11% a partire da gennaio. L'adeguamento va calcolato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nei due anni precedenti.

Multe, i possibili aumenti

MULTA AUTO

Il divieto di sosta passerebbe dagli attuali 42 euro a 46, l'uso del cellulare alla guida da 165 a 183, l'accesso vietato alla ztl da 83 a 92, il mancato uso del casco o delle cinture da 83 a 92, passare con il semaforo rosso da 167 a 185, il superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km/h da 845 a 938, la guida in stato di ebbrezza da 543 a 602, il parcheggio in divieto su posti per disabili da 168 a 186 e per finire la mancata revisione del veicolo da 173 a 190 euro.

MULTA 1

BALDELLI: "IL GOVERNO BLOCCHI L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPORTI DELLE SANZIONI"

La denuncia arriva da Simone Baldelli, già presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sui consumatori e da anni protagonista di battaglie in favore della trasparenza in tema di sanzioni stradali.

Baldelli ricorda che, secondo l'articolo 195 del codice della strada, "la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

MULTA

Entro il primo dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal primo gennaio dell'anno successivo".

"Di questi tempi è già abbastanza difficile affrontare l'inflazione a due cifre - scrive su Twitter Baldelli - Chiedo a governo e parlamento una norma per bloccare al più presto il sostanzioso aumento degli importi delle multe stradali previsto per le prossime settimane".