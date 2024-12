ARRIVA LA STELLA COMETA? NO, SONO I FARI DI UN SUV - VICINO VENEZIA UN GUIDATORE CENTRA CON LA MACCHINA IL PRESEPE APPENA REALIZZATO DAVANTI ALLA CHIESA, FACENDO "STRIKE" E DISTRUGGENDO I PERSONAGGI - PROBABILMENTE L'UOMO È USCITO DI STRADA A CAUSA DELLA VELOCITA' ELEVATA, MAGARI DOPO QUALCHE SPRITZ DI TROPPO...

Estratto dell'articolo di Anna Cugini per www.ilmessaggero.it

SUV DISTRUGGE PRESEPE A MIRANO

Con l‘auto è andato a finire contro il presepe. È accaduto sabato notte quando un Suv nero, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada a Scaltenigo, frazione di Mirano, distruggendo il celebre presepe che i volontari avevano appena completato, proprio davanti alla chiesa. Un simbolo per la frazione e per il Comune tutto, un impegno che i volontari portano avanti con grande orgoglio.

Con ogni probabilità a provocare il sinistro è stata la velocità. Sul posto sono rapidamente intervenuti i carabinieri. I militari stanno indagando sull’incidente, probabilmente causato da un colpo di sonno del giovane conducente del Suv. I danni alla rappresentazione religiosa sono notevoli.

presepe giuseppe maria

Proprio ieri mattina la città ha ufficialmente dato il via ai festeggiamenti natalizi con un evento straordinario, durato tutta la giornata di domenica. "Natale è… Mirano", giunto alla sua terza edizione, ha registrato un successo senza precedenti, grazie soprattutto al coinvolgimento delle frazioni nella nuova iniziativa "Carovana di Natale". Per la prima volta, tutto il territorio comunale si è unito in un abbraccio festoso, dimostrando cosa significhi collaborazione e comunità. [...]