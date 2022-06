LAGARDE TIRA IL TASSO E NASCONDE LA MANO – LA STRETTA DELLA BCE HA CAUSATO UNA TEMPESTA SUI MERCATI E SUBITO ARRIVA L’IPOTESI DI UNO “SCUDO” ANTI-SPREAD PER I PAESI FRAGILI (COMPRESA LA FRANCIA): ACQUISTI DI TITOLI TEMPORANEI E SOLO IN CASO DI GRAVE NECESSITÀ – MA PRIMA VANNO VINTE LE (SOLITE) RESISTENZE DEI TEDESCHI: LA BUNDESBANK NON VUOLE SENTIRE RAGIONI…