TUTTO FA BRODO PER FARE SHOPPING, PURE I SOLDI DEL MORTO - INCREDIBILE A PRATO, DOVE UN'INFERMIERA RUBAVA I BANCOMAT DEI PAZIENTI IN FIN DI VITA O APPENA DECEDUTI IN OSPEDALE PER POI FARE UNA SERIE DI PICCOLE SPESE SOTTO I 25 EURO, IN MODO DA NON DOVER INSERIRE IL PIN - LE INDAGINI SULLA 55ENNE SONO PARTITE DOPO LA DENUNCIA DI UN PADRE CHE NON TROVAVA LA CARTA TRA GLI EFFETTI PERSONALI DELLA FIGLIA MORTA E AVEVA NOTATO DELLE STRANE OPERAZIONI...