29 ott 2020 17:19

È ARRIVATO IL BOLLETTINO – ALTRI 217 MORTI OGGI. I NUOVI CASI SONO 26.831, MA CON PIÙ DI 200MILA TAMPONI (ERA L’ORA) - IN LOMBARDIA MENO CONTAGI DI IERI (7.339), IN CAMPANIA RECORD ASSOLUTO (3.103) - CI SONO 115 PERSONE IN PIÙ DI IERI IN TERAPIA INTENSIVA: IL TOTALE DELLE RIANIMAZIONI È 1.651, PRATICAMENTE COME AL PICCO DI MARZO…