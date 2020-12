È ARRIVATO IL BOLLETTINO! – ANCHE OGGI I MORTI SONO 761, CHE PORTA IL BILANCIO TOTALE A 63.387: ABBIAMO SUPERATO IL REGNO UNITO E ORA SIAMO IL QUINTO PAESE AL MONDO PER DECESSI IN ASSOLUTO (IL QUARTO PER MORTI OGNI MILIONE DI ABITANTI) – I NUOVI CONTAGI SONO 18.727, MA CRESCONO ANCHE I TAMPONI, TORNATI VICINI A QUOTA 200MILA, ANCHE SE I RECORD DI UN MESE FA SONO LONTANI…

Paola Caruso per www.corriere.it

CORONAVIRUS - BOLLETTINO DELL 11 DICEMBRE 2020

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 1.805.873 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus Sars-CoV-2: i nuovi casi sono 18.727, +1% rispetto al giorno prima (ieri erano +16.999), mentre i decessi odierni sono 761, +% (ieri erano +887), per un totale di 63.387 vittime da febbraio. Le persone guarite o dimesse sono 1.052.163 complessivamente: 24.169 quelle uscite oggi dall’incubo Covid, +2,3% (ieri erano +30.099). E gli attuali positivi — i soggetti che adesso hanno il virus — risultano essere in totale 690.323, pari a -6.204 rispetto a ieri, -0,9% (ieri erano -13.988). La flessione degli attuali positivi — con il segno meno davanti — dipende dal fatto che i guariti, sommati ai decessi, sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi.

coronavirus Italia

I tamponi sono stati 190.416, ovvero 18.830 in più rispetto a ieri quando erano stati 171.586. Mentre il tasso di positività è del 9,8% (l’approssimazione di 9,834%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti meno di 10 sono risultati positivi; ieri era del 9,9%. Questa percentuale dà l’idea dell’andamento dei contagi, indipendentemente dal numero di test effettuati. Qui la mappa del contagio in Italia.

ITALIA Coronavirus

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri, con più tamponi. Anche se i nuovi casi sono sotto quota 20 mila per il sesto giorno consecutivo (non dimentichiamo il picco di 40 mila di novembre con il tasso di positività del 16%), l’incidenza rimane alta e impedisce il tracciamento.Un buon segnale arriva dal rapporto di casi su tamponi che rimane stabile e scende al 9,8% dal 9,9%. Attenzione a non abbassare la guardia. «Un rilassamento in questo momento potrebbe provocare un disastro — dice il governatore della Campania Vincenzo De Luca —. Natale e Capodanno quest’anno non esistono».

Italia coronavirus

Spaventoso è il bilancio quotidiano delle vittime. In Italia si muore di più che in altri Paesi. Il dato dei decessi scenderà in tempi più lunghi rispetto agli altri dati, ma con un’incidenza di casi così elevata le condizioni si complicano e di conseguenza i tempi per vedere molti meno morti si dilatano.

Italia, seriate - coronavirus