È ARRIVATO IL BOLLETTINO – AUMENTANO I NUOVI CONTAGI, OGGI SONO 1392, MA CRESCONO MOLTO I TAMPONI – ALLARME NEL LAZIO, CHE È LA REGIONE PIÙ COLPITA D’ITALIA CON 238 NUOVI POSITIVI, DI CUI 141 A ROMA – CRESCONO I RICOVERATI (129 IN PIÙ DI IERI) E LE PERSONE IN TERAPIA INTENSIVA (+7)

1 – Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 22 settembre: 1.392 nuovi casi e 14 morti

Da www.corriere.it

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 300.897 persone (+1.392* rispetto a ieri, +0,5%; ieri +1.350) hanno contratto il virus Sars-CoV-2 . Di queste, 35.738 sono decedute (+14; ieri +17) e sono state dimesse 219.670 (+967, +0,4%; ieri +352). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 45.489 (+410, +0,9%; ieri +981); il conto sale a 300.897 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia.

I tamponi sono stati 87.303 (31.441 in più rispetto a ieri che erano stati 55.862).

I pazienti ricoverati con sintomi sono 2.604 (+129, +5,2%; ieri +110), di cui 239 in terapia intensiva (+7, +3%; ieri +10).

I casi Regione per Regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). Nella foto in alto è visibile quello dei soggetti attualmente positivi. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 105.030 (+182, +0,2%; ieri +90)

Emilia-Romagna 34.511 (+56*, +0,2%; ieri +116)

Piemonte 34.480 (+84, +0,2%; ieri +57)

Veneto 26.004 (+119, +0,5%; ieri +103)

Marche 7.769 (+18, +0,2%; ieri +17)

Liguria 12.661 (+105, +0,8%; ieri +64)

Campania 10.659 (+156, +1,5%; ieri +243)

Toscana 13.970 (+74, +0,5%; ieri +84)

Sicilia 6.145 (+108***, +1,8%; ieri +75)

Lazio 14.780 (+238, +1,6%; ieri +198)

Friuli-Venezia Giulia 4.404 (+14, +0,3%; ieri +13)

Abruzzo 4.227 (+18, +0,4%; ieri +72)

Puglia 7.142 (+67, +0,9%; ieri +81)

Umbria 2.247 (+26, +1,2%; ieri +5)

Bolzano 3.329 (+8, +0,2%; ieri +20)

Calabria 1.868 (+24**, +1,3%; ieri +12)

Sardegna 3.356 (+53, +1,6%; ieri +64)

Valle d’Aosta 1.282 (+1, +0,1%; ieri +2)

Trento 5.761 (+25, +0,4%; ieri +2)

Molise 620 (+2, +0,3%; ieri +31)

Basilicata 652 (+14, +2,2%; ieri +1)

I decessi Regione per Regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei morti totali dall’inizio della pandemia. La variazione indica il numero dei nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 16.925 (+2, ieri +1)

Emilia-Romagna 4.478 (+1, ieri +1)

Piemonte 4.156 (+1, ieri +1)

Veneto 2.165 (+3, ieri nessun nuovo decesso)

Marche 989 (nessun nuovo decesso, come ieri)

Liguria 1.592 (+1, ieri nessun nuovo decesso)

Campania 457 (nessun nuovo decesso, ieri +1)

Toscana 1.152 (nessun nuovo decesso, come ieri)

Sicilia 300 (+1, ieri +3)

Lazio 899 (+4, ieri +5)

Friuli-Venezia Giulia 350 (nessun nuovo decesso, come ieri)

Abruzzo 475 (nessun nuovo decesso, ieri +1)

Puglia 581(+1, ieri +1)

Umbria 84 (nessun nuovo decesso, ieri +1)

Bolzano 292 (nessun nuovo decesso, come ieri)

Calabria 98 (nessun nuovo decesso, come ieri)

Sardegna 143 (nessun nuovo decesso, ieri +2)

Valle d’Aosta 146 (nessun nuovo decesso, come ieri)

Trento 405 (nessun nuovo decesso, come ieri)

Molise 23 (nessun nuovo decesso, come ieri)

Basilicata 28 (nessun nuovo decesso, come ieri)

2 – Covid Lazio, il bollettino di oggi: 238 nuovi casi, è il dato più alto di sempre. A Roma 141 contagi

Da www.ilmessaggero.it

Sono 238 i casi di coronavirus nel Lazio su oltre novemila tamponi: si tratta del dato più alto di sempre. Di questi 141 sono a Roma: 4 i decessi in tutta la Regione. «I numeri non ci consentono di abbassare la guardia, come diciamo da giorni - ha spiegato l'assessore D'Amato - c'è una ripresa, anche se in un quadro completamente diverso: oggi prevalgono gli asintomatici e i cluster famigliari. Fortemente monitorata la zona del Sud Pontino».

Covid Lazio, il dettaglio delle Asl

Nella Asl Roma 1 sono 47 i casi nelle ultime 24h e di questi cinque sono di rientro, due con link dalla Sardegna, uno dalla Francia, uno dall’India e uno dalla Romania. Diciassette sono i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato.

Nella Asl Roma 2 sono 70 i casi nelle ultime 24h e tra questi tre sono i casi di rientro due dalla Spagna e uno dalla Romania. Trentuno sono i contatti di casi già noti e isolati e ventisette individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 3 sono 24 i casi nelle ultime 24h e si tratta di quattro casi di rientro, tre dall’Abruzzo e uno dalla Toscana. Tredici sono i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 4 sono 8 i casi nelle ultime 24h e si tratta di sei contatti di casi già noti e isolati e uno individuato su segnalazione del medico di medicina generale.

Nella Asl Roma 5 sono 14 i casi nelle ultime 24h e si tratta di quattro casi di rientro dalla Puglia e nove sono i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 6 sono 21 i casi nelle ultime 24h e si tratta di due casi di rientro uno con link dalla Sardegna e uno dall’Ucraina. Dodici i contatti di casi già noti e isolati e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nelle province si registrano 54 casi e nessun decesso nelle ultime 24h.

Nella Asl di Latina sono trenta i casi e si tratta di cinque casi con link al cluster del mercato ittico dove è in corso l’indagine epidemiologica. Tredici sono i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato e tre i casi di rientro dalla Romania. Nella Asl di Frosinone si registrano nove casi e si tratta di sei contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Rieti si registrano quattordici casi e si tratta di tredici casi con link al cluster di una RSA dove è in corso l’indagine epidemiologica. Nella Asl di Viterbo si registra un caso e si tratta di un caso individuato in accesso al pronto soccorso.

