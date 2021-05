È ARRIVATO IL BOLLETTINO – I NUOVI CASI DI CORONAVIRUS IN ITALIA OGGI SONO 4.717 (IERI 5.218) E I MORTI 125 (IERI 218) – IL TREN RESTA IN DISCESA COSTANTE RISPETTO ALLA SCORSA SETTIMANA. L’AUMENTO DELLE VITTIME DI IERI ERA DOVUTO INFATTI A UN RICONTEGGIO IN CAMPANIA – LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SI AVVICINANO A QUOTA 30 MILIONI. I CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO LA SECONDA DOSE SONO PIÙ DI 9,7 MILIONI

coronavirus terapia intensiva 2

Paola Caruso per www.corriere.it

Sono 4.717 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +5.218). Sale così ad almeno 4.188.190 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia.

I decessi odierni sono 125 (ieri sono stati +218), per un totale di 125.153 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.779.293 e 12.633 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +12.695). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 283.744, pari a -8.044* rispetto a ieri (-7.698 il giorno prima), in calo dal 6 aprile con l’unica eccezione del 2 maggio.

vaccinazione in italia

Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri. Succede sempre il sabato: la curva in oscillazione scende nel weekend, per poi toccare il suo punto minimo il lunedì. Dal confronto con lo scorso sabato (15 maggio), quando sono stati registrati 6.659 casi con un tasso di positività del 2,2%, si vede il miglioramento. Il trend resta in discesa, in modo costante.

Le vittime

Diminuiscono le vittime. Ieri a far salire il numero dei morti a 218 è stato il riconteggio della Campania che ha aggiunto 85 persone che hanno perso la vita nei mesi scorsi e inserite in ritardo nel sistema, per un totale di 107 decessi.

CORONAVIRUS - VACCINAZIONI A ROMA

I vaccinati

coronavirus terapia intensiva

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 29,9 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 9,7 milioni (16,47% della popolazione).

Note:

* La riduzione degli attuali positivi di oggi — con il segno meno davanti — dipende dal fatto che i guariti, sommati ai decessi, sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi.

coronavirus terapia intensiva 4 coronavirus terapia intensiva 1 coronavirus terapia intensiva 3