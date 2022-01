È ARRIVATO IL BOLLETTINO! – OGGI I CONTAGI SONO ANCORA BASSI, MA I NUMERI DEI TAMPONI SONO CALATI DRASTICAMENTE: SONO 68.052 I NUOVI CASI CON 445.321 TEST - IL TASSO DI POSITIVITÀ RISCENDE AL 15,3% RISPETTO AL 22% DI IERI - I MORTI SONO 140, CRESCONO RICOVERI E TERAPIE INTENSIVE – LA REGIONE CON PIÙ CASI È LA LOMBARDIA…

Greta Sclaunich per www.corriere.it

tamponi

Sono 68.052 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 61.046, qui il bollettino). Sale così ad almeno 6.396.110 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 140 (ieri sono stati 133), per un totale di 137.786 vittime da febbraio 2020.

terapia intensiva covid 4

I tamponi e lo scenario

Sono 445.321 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 278.654. Il tasso di positività è al 15,3% , ieri era al 22%.

La situazione sanitaria

Il numero dei ricoveri ordinari sale a 12.333 (+577 rispetto a ieri), i pazienti in terapia intensiva diventano 1.352 (+32), con 103 ingressi del giorno (ieri 104). I dimessi/guariti crescono di 13.379 unità, arrivando a 5.133.272 mentre gli attualmente positivi diventano 1.125.052 (54.515 in più rispetto a ieri) di cui 1.111.368 in isolamento domiciliare. Qui la mappa del contagio in Italia.

La campagna di vaccinazione

tamponi 2

Le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Italia sono 111.570.154. È quanto emerge dal «report vaccini» aggiornato alle 06.15 di oggi. Il totale con almeno una dose è pari a 48.074.990 (89% della popolazione over 12), il numero di persone che hanno completato il ciclo vaccinale si attesta a 46.397.916 (85,91% degli over 12) mentre il totale dose addizionale/richiamo («booster») si attesta a 19.906.208 (il 64,21% della popolazione potenzialmente oggetto). Per quanto riguarda la platea 5-11 anni, sono 337.597 i bimbi con almeno una dose (9,23 %).

I casi regione per regione

terapia intensiva covid 2

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Qui la tabella con i dati complessivi fornita dal ministero della Salute.

Lombardia: 1.278.480, + 13.421 casi (ieri +10.425)

Veneto: 670.277, + 6.468 casi (ieri +3.816)

Campania : 608.995, + 6.653 casi (ieri +5.192)

Emilia-Romagna: 566.261, +8.014 casi (ieri +9.090)

Lazio : 531.226, +5.614 casi (ieri +7.993)

Piemonte: 509.421, +4.583 casi (ieri +2.619)

Sicilia: 386.716, +4.384 casi (ieri +3.964)

Toscana: 409.912, +6.952 (ieri +6.367)

Puglia: 319.176, +3.568 casi (ieri +3.451)

Friuli-Venezia Giulia: 160.056, +453 casi (ieri +1.188)

Liguria: 153.572, +815 casi (ieri +1.265)

Marche: 148.301, +519 casi (ieri +699)

tamponi rapidi

Calabria : 114.842, +1.073 casi (ieri +793)

Abruzzo: 113.719, +1.990 casi (ieri +1.135)

P. A. Bolzano: 102.411, +444 casi (ieri +359)

Sardegna: 90.343, +543 casi (ieri +675)

Umbria: 94.602, +1.134 casi (ieri +788)

P. A. Trento: 65.544, +807 casi (ieri +408)

Basilicata: 37.757, +298 casi (ieri +322)

Molise: 17.512, +23 casi (ieri +380)

Valle d’Aosta: 16.987, +296 casi (ieri +117)

Farmaci terapia intensiva terapia intensiva covid 3