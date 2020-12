È ARRIVATO IL BOLLETTINO – OGGI I MORTI SONO 499 E I NUOVI CONTAGI 12.756, MA IL CALO È DOVUTO AI POCHI TAMPONI (SOLO 118.475, 30MILA IN MENO DI IERI). E INFATTI IL TASSO DI POSITIVITÀ È RISALITO AL 10,8% – SI ALLENTA LA PRESSIONE SUL SISTEMA SANITARIO: CI SONO 428 PERSONE IN MENO NEI REPARTI COVID ORDINARI

• Attualmente positivi: 710.515

• Deceduti: 61.739 (+499)

• Dimessi/Guariti: 997.895 (+39.266)

• Ricoverati: 32.973 (-453)

• di cui in Terapia Intensiva: 3.320 (-25)

• Tamponi: 23.504.588 (+118.475)



Totale casi: 1.770.149 (+12.756, +0,73%) — YouTrend (@you_trend) December 9, 2020

CORONAVIRUS - BOLLETTINO DEL 9 DICEMBRE 2020

Paola Caruso per www.corriere.it

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 1.770.149 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus Sars-CoV-2: i nuovi casi sono 12.756, +0,7% rispetto al giorno prima (ieri erano +14.842), mentre i decessi odierni sono 499, +0,8% (ieri erano +634), per un totale di 61.739 vittime da febbraio.

Le persone guarite o dimesse complessivamente sono 997.895: 39.266 quelle uscite oggi dall’incubo Covid, +4,1% (ieri erano +25.497). Oggi si registra un record di negativizzati in 24 ore (39.266): è stato superato il picco di 38.740 guariti registrato il 2 dicembre.

Gli attuali positivi — i soggetti che adesso hanno il virus — risultano essere in totale 710.515, pari a -27.010 rispetto a ieri, -3,7% (ieri erano -11.294). La flessione degli attuali positivi — in calo e con il segno meno davanti — dipende dal fatto che i guariti, sommati ai decessi, sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi.

I tamponi sono stati 118.475, ovvero 30.757 in meno rispetto a ieri quando erano stati 149.232. Mentre il tasso di positività è del 10,8% (l’approssimazione di 10,766%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti più di 10 sono risultati positivi; ieri era del 9,9%. Questa percentuale dà l’idea dell’andamento dei contagi, indipendentemente dal numero di test effettuati. Qui la mappa del contagio in Italia.

Meno contagi in 24 ore, a fronte di meno test (sono sotto quota 20 mila per il quarto giorno consecutivo). La curva scende ancora, ma lentamente con l’incidenza dei casi che rimane alta e il rapporto di casi su tamponi che sale, passando dal 9,9% al 10,8%.

Secondo il report settimanale dell’Oms sui dati globali, l’Italia resta fra i 5 Paesi con i numeri più alti in termini di contagi settimanali, nonostante registri un calo del 21% (dietro Usa, Brasile, India e Russia). Occorre massima attenzione: gli esperti parlano di terza ondata a gennaio — come dice Ilaria Capua — che potrebbe essere drammatica quanto la seconda.

Si allenta ancora la pressione sul sistema sanitario. Sono -428 i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari rispetto al giorno prima (ieri -443) per un totale di 29.653 ricoverati. Mentre i malati più gravi in terapia intensiva (TI) sono 3.320 in totale: pari a -25 posti letto occupati in TI rispetto al giorno prima (ieri -37), ma sono entrate +152 persone in rianimazione (ieri +192): vuol dire che nelle ultime 24 ore sono usciti dalle TI 177 pazienti (152+25) in quanto migliorati o deceduti.

I casi Regione per Regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, mentre la percentuale rappresenta l’incremento rispetto al giorno precedente, calcolata sul totale regionale.

Lombardia 433.560: +1.233 casi, +0,3% (ieri +1.656)

Piemonte 180.557: +906 casi, +0,5% (ieri +952)

Veneto 173.371: +2.427 casi, +1,4% (ieri +3.145)

Campania 168.794 : +1.361 casi, +0,8% (ieri +1.080)

Emilia-Romagna 138.348 : +1.079 casi, +0,8% (ieri +1.624)

Lazio 134.425 : +1.297 casi, +1% (ieri +1.501)

Toscana 109.923: +505 casi, +0,5% (ieri +428)

Sicilia 74.308: +753 casi, +1% (ieri +1.148)

Puglia 67.174: +917 casi, +1,4% (ieri +915)

Liguria 54.364: +191 casi, +0,3% (ieri +266)

Friuli-Venezia Giulia 37.117: +633 casi, +1,7% (ieri +658)

Marche 33.060: +229 casi, +0,7% (ieri +293)

Abruzzo 30.974: +264 casi, +0,9% (ieri +312)

P. A. Bolzano 25.787: +232 casi, +0,9% (ieri +79)

Umbria 25.433: +89 casi, +0,3% (ieri +135)

Sardegna 25.031: +253 casi, +1% (ieri +226)

Calabria 19.006: +139 casi, +0,7% (ieri +155)

P. A. Trento 17.599: +182 casi, +1% (ieri +149)

Basilicata 9.140: +35 casi, +0,4% (ieri +59)

Valle d’Aosta 6.783: +17 casi, +0,2% (ieri +18)

Molise 5.395: +14 casi, , +0,3% (ieri +43)