24 apr 2022 18:39

È ARRIVATO IL BOLLETTINO – OGGI I NUOVI CASI DI COVID IN ITALIA SONO 56.263, IN CALO RISPETTO AI 70MILA DI IERI, E I MORTI 79. MA È DOMENICA: SONO STATI PROCESSATI QUASI 100MILA TAMPONI IN MENO DI IERI. E INFATTI IL TASSO DI POSITIVITÀ SALE AL 17,2% - IN TOTALE DALL’INIZIO DELLA PANDEMIA, 16 MILIONI DI PERSONE HANNO CONTRATTO IL VIRUS…