È ARRIVATO IL BOLLETTINO – OGGI RECORD ASSOLUTO DI NUOVI CASI IN ITALIA: 7.332 NELLE ULTIME 24 ORE, MAI COSÌ TANTI NEMMENO A MARZO E APRILE. RECORD ANCHE DI TAMPONI (152MILA), CI SONO 43 MORTI – IL PICCO PRECEDENTE DI POSITIVI ERA STATO REGISTRATO IL 21 MARZO, CON MOLTI MENO TEST E MOLTI PIÙ MORTI E RICOVERI

ITALIA Coronavirus

Da www.corriere.it

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 372.799 persone (+7.332 rispetto a ieri, +2%; ieri +5.901) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 36.289 sono decedute (+43, +0,1%; ieri +41) e sono state dimesse 244.065 (+2.037, +0,8%; ieri +1.428). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 92.445 (+5.252, +6%; ieri +4.429); il conto sale a 372.799 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia.

Italia coronavirus

I tamponi sono stati 152.196 (39.652 in più rispetto a ieri che erano stati 112.544). La percentuale dei positivi individuata oggi, rispetto al numero dei tamponi processati, è +5%, come ieri. Questa è la mappa del contagio in Italia. I pazienti ricoverati con sintomi sono 5.470 (+394, +7,8%; ieri +255), di cui 539 in terapia intensiva (+25, +4,9%; ieri +62).

ANDAMENTO NUOVI POSITIVI IN ITALIA - AGGIORNATO AL 14 OTTOBRE 2020

In Italia non ci sono mai stati così tanti contagi in 24 ore. Il picco massimo di +6.557 nuovi casi è stato registrato il 21 marzo a fronte di un numero basso di tamponi, ossia 26.336, ma con gli ospedali pieni: 17.708 ricoverati totali nel nostro Paese e 2.857 in terapia intensiva (i morti erano 793).

CORONAVIRUS ITALIA Italia, seriate - coronavirus