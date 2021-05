È ARRIVATO IL BOLLETTINO - OGGI 11.807 NUOVI CASI E 258 MORTI: RISPETTO A GIOVEDÌ SCORSO, QUANDO I POSITIVI ERANO +14.320, SI VEDE ANCORA UN MIGLIORAMENTO - TUTTI DATI SETTIMANALI, COME MOSTRA LA FONDAZIONE GIMBE, SONO IN CALO: -13,4% I CONTAGIATI GIORNALIERI, -19,9% I DECESSI, -10,5% I RICOVERI E -11,8% LE TERAPIE INTENSIVE - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 22,3 MILIONI, GLI ITALIANI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO SONO PIÙ DI 6,7 MILIONI

Paola Caruso per www.corriere.it

IL BOLLETTINO DEL 6 MAGGIO

Sono 11.807 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +10.585). Sale così ad almeno 4.082.198 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia.

I decessi odierni sono 258 (ieri sono stati +267), per un totale di 122.263 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.557.133 e 15.867 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +17.072).

Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 402.802, pari a -4.327* rispetto a ieri (-6.760 il giorno prima), in calo dal 6 aprile con l’unica eccezione del 2 maggio.

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri. In genere, oggi la curva tocca il punto massimo della sua altalena, come è successo nei mesi scorsi (soltanto in poche occasioni il dato più alto è stato raggiunto venerdì o sabato).

Dal confronto con giovedì scorso (29 aprile) — lo stesso giorno della settimana —, quando sono stati registrati +14.320 casi con un tasso di positività del 4,3%, si vede ancora un miglioramento.

Tutte le curve sono in discesa, come mostra il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe sui dati settimanali (28 aprile-4 maggio): -13,4% i nuovi casi rispetto ai sette giorni prima, -19,9% i decessi, -10,5% i ricoveri e -11,8% le terapie intensive.

«Anche se si intravedono precoci segnali di aumento della circolazione del virus — spiega Nino Cartabellotta, presidente di Gimbe — con un incremento dei casi in età scolare, senza dubbio influenzato anche dalle attività di screening e contact tracing».

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 22,3 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 6,7 milioni.

Note:

* La riduzione degli attuali positivi di oggi — con il segno meno davanti — dipende dal fatto che i guariti, sommati ai decessi, sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi.