È ARRIVATO IL BOLLETTINO - OGGI 12.074 NUOVI CASI E 369 MORTI. PIÙ CONTAGI CON PIÙ TAMPONI (294.411), IL TASSO DI POSITIVITÀ È 4,1% (IERI 3,8%), SIMILE A QUELLO DI MERCOLEDÌ SCORSO. PIÙ COLPITE LOMBARDIA (+1.764), CAMPANIA (+1.575) ED EMILIA-ROMAGNA (1.025) - PREOCCUPA LA VARIANTE INGLESE, IN ALCUNE AREE GIÀ AMPIAMENTE DIFFUSA - I VACCINATI SONO 3,1 MILIONI, DI CUI 1,2 MILIONI HANNO RICEVUTO LA DOSE DI RICHIAMO...

Paola Caruso per www.corriere.it

il bollettino del 17 febbraio

Sono 12.074 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri erano +10.386). Sale così ad almeno 2.751.657 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 369 (ieri erano +336), per un totale di 94.540 vittime da febbraio 2020.

Mentre le persone guarite o dimesse sono 2.268.253 complessivamente: 16.519 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +14.444). E gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 388.864, pari a -4.822 rispetto a ieri (-4.412 il giorno prima). La flessione degli attuali positivi di oggi — con il segno meno davanti — dipende dal fatto che i guariti, sommati ai decessi, sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi.

tamponi

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 294.411, ovvero 20.392 in più rispetto a ieri quando erano stati 274.019. Mentre il tasso di positività è 4,1% (l’approssimazione di 4,101%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti circa 4 sono risultati positivi; ieri era 3,8%.

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri, a fronte di più tamponi. L’andamento sembra simile a quello della scorsa settimana: un’altalena tra 7 mila nuove infezioni (il consueto minimo del lunedì) e 15 mila.

Per esempio, mercoledì scorso sono stati comunicati +12.956 casi con un tasso del 4,2%. E oggi, il rapporto di casi/test sale e si attesta al 4,1% dal 3,8% di ieri, ma questa percentuale è vicina a quella dello scorso mercoledì, 4,2%, come detto sopra. Lo scenario appare pressoché stabile. Il problema è che il numero di casi è alto e tale da non permettere il tracciamento.

VARIANTE INGLESE CORONAVIRUS VIRUS COVID

Preoccupa la diffusione delle varianti. «In alcune aree d’Italia la variante inglese è già ampiamente prevalente», dice Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia.

Ad avere oltre mille nuovi contagiati sono Lombardia (+1.764) con 38 mila tamponi, Campania (+1.575), ed Emilia-Romagna (1.025). Tutte le altre regioni hanno un incremento a due o tre cifre. Da notare il Veneto: con 39 mila test processati (il numero regionale più alto di tamponi della giornata) ha trovato 492 contagiati. «Abbiamo un’incidenza di 1,26%, bassissima rispetto alla media nazionale del 4%», precisa il governatore Luca Zaia. Purtroppo il Veneto registra oggi anche tanti morti (+70 decessi), si tratta per lo più di persone che si sono ammalate tre o quatto settimane fa.

ventilatori terapie intensive

Il sistema sanitario

Diminuiscono le degenze, ordinarie e non, per il secondo giorno consecutivo. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -189 (ieri -52), per un totale di 18.274 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -31 (ieri -15), portando il totale dei malati più gravi a 2.043. La variazione dei posti letto occupati, in area critica e non, indica il saldo tra i pazienti usciti e quelli entrati nelle ultime 24 ore: non vuol dire che non ci sono nuovi malati ospedalizzati. Infatti, i nuovi ingressi in TI sono +113 (ieri +154).

vaccinazione personale sanitario

I dati sui vaccinati

I cittadini vaccinati sono oltre 3,1 milioni quelli che hanno ricevuto la prima dose e più di 1,2 milioni quelli che hanno fatto il richiamo.

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 567.483: +1.764 casi (ieri +1.696)

Veneto 322.846: +492 casi (ieri 638)

Campania 246.592: +1.575 casi (ieri +1.135)

Emilia-Romagna 239.091: +1.025 casi (ieri +968)

Piemonte 235.574: +959 casi (ieri +771)

Lazio 221.830: +871 casi (ieri +894)

Sicilia 147.185: +484 casi (ieri +625)

Toscana 147.185: +773 casi (ieri +444)

Puglia 137.078: +883 casi (ieri +694)

Liguria 74.539: +309 casi (ieri +221)

Friuli-Venezia Giulia 72.781: +333 casi (ieri +260)

Marche 61.684: +471 casi (ieri +277)

P. A. Bolzano 49.798: +450 casi (ieri +564)

Abruzzo 49.229: +438 casi (ieri +493)

Umbria 41.739: +438 casi (ieri +233)

Sardegna 40.438: +109 casi (ieri +66)

Calabria 35.855: +170 casi (ieri +121)

P. A. Trento 30.863: +311 casi (ieri +195)

Basilicata 14.445: +85 casi (ieri +80)

Molise 9.651: +120 casi (ieri +7)

Valle d’Aosta 7.936: +14 casi (ieri +4)