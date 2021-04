È ARRIVATO IL BOLLETTINO - OGGI 16.232 NUOVI CASI E 360 MORTI, IL TASSO DI POSITIVITÀ È 4,4% (IERI 4%) CON 364.804 TAMPONI - SIAMO AL PUNTO MASSIMO DELLA CURVA DEL CONTAGIO SETTIMANALE, CHE È COMUNQUE UN PO’ PIÙ BASSO DI QUELLO DELLO SCORSO GIOVEDÌ - SECONDO IL CENTRO EUROPEO PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE, IN ITALIA SI PREVEDONO POSITIVI E DECESSI IN CALO NELLE PROSSIME SETTIMANE - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 16,4 MILIONI, I CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO SONO PIÙ DI 4,8 MILIONI

Paola Caruso per www.corriere.it

IL BOLLETTINO DEL 22 APRILE

Sono 16.232 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +13.844). Sale così ad almeno 3.920.945 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 360 (ieri sono stati +364), per un totale di 118.357 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.330.392 e 19.125 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +20.552). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 472.196, pari a -3.439* rispetto a ieri (-7.080 il giorno prima), in calo dal 6 aprile.

TAMPONE SALIVARE

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 364.804, ovvero 14.770 in più rispetto a ieri quando erano stati 350.034. Mentre il tasso di positività è 4,4% (l’approssimazione di 4,449%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti, più di 4 sono risultati positivi; ieri era 4%.

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri, a fronte di più tamponi, con un rapporto di casi su test che sale leggermente — oggi 4,4% da 4% — ma rimane sotto il 5% per il terzo giorno di fila.

tampone

Siamo al punto massimo della curva in oscillazione, che è comunque un po’ più basso di quello dello scorso giovedì (15 aprile), quando sono stati registrati +16.974 casi con un tasso di positività del 5,3%.

Il trend si mantiene in discesa, molto lenta. Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) in Italia si prevedono casi e decessi in calo nelle prossime settimane: nel periodo 11-17 aprile sono stati 103.366 i nuovi positivi e nella settimana 9-15 dovrebbero essere 78.220. Nello stesso arco di tempo, i morti dovrebbero scendere da 2.753 a 1.835 a settimana.

reparto di terapia intensiva brescia 19

Il momento è delicato. «Le riaperture preoccupano un po’ noi medici — dice Giancarlo Landini, presidente della Fondazione Santa Maria Nuova Onlus di Firenze —. I nostri reparti sono ancora pieni. Se dovesse verificarsi una nuova crescita di contagi, ci troveremmo davanti a un problema enorme».

Il sistema sanitario

Prosegue l’alleggerimento della pressione sugli ospedali. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -690 (ieri -471), per un totale di 22.094 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -55 (ieri -75), portando il totale dei malati più gravi a 3.021.

vaccinazioni all'hotspot dell'allianz stadium di torino

La variazione dei posti letto occupati, in area critica e non, indica il saldo tra i pazienti usciti e quelli entrati nelle ultime 24 ore. Infatti, i nuovi ingressi in rianimazione sono +174 (ieri +155).

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 16,4 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 4,8 milioni.

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 788.833: +2.509 casi (ieri +2.095)

Veneto 405.031: +1.060 casi (ieri +1.094)

Campania 377.292: +1.912 casi (ieri +1.881)

Emilia-Romagna 361.700: +1.010 casi (ieri +760)

Piemonte 337.953: +1.646 casi (ieri +1.026)

Lazio 314.826: +1.311 casi (ieri +1.161)

Puglia 225.031: +1.895 casi (ieri +1.141)

Toscana 219.970: +1.041 casi (ieri +936)

Sicilia 200.490: +1.412 casi (ieri +1.288)

Friuli-Venezia Giulia 103.925: +210 casi (ieri +263)

Liguria 97.280: +331 casi (ieri +266)

Marche 95.508: +272 casi (ieri +388)

P. A. Bolzano 70.665: +96 casi (ieri +114)

Abruzzo 70.045: +233 casi (ieri +163)

Calabria 56.468: +402 casi (ieri +471)

Umbria 53.571: +141 casi (ieri +108)

Sardegna 52.644: +328 casi (ieri +303)

P. A. Trento 43.372: +104 casi (ieri +120)

Basilicata 22.779: +206 casi (ieri +173)

Molise 13.009: +74 casi (ieri +47)

Valle d’Aosta 10.553: +39 casi (ieri +46)

Note:

*La flessione degli attuali positivi di oggi — con il segno meno davanti — dipende dal fatto che i guariti, sommati ai decessi, sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi.