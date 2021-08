È ARRIVATO IL BOLLETTINO! - OGGI 7.221 NUOVI CASI E 43 MORTI, I TAMPONI SONO STATI 220.872, -23.548 RISPETTO A IERI: MANCANO SEMPRE I TEST DEL LAZIO DOPO L'ATTACCO HACKER - IL TASSO DI POSITIVITÀ È 3,3%, IERI ERA 3,1% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 76,2 MILIONI, I CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO LA SECONDA DOSE SONO OLTRE 36,8 MILIONI (IL 68,26% DELLA POPOLAZIONE OVER 12)

Da www.corriere.it

IL BOLLETTINO DEL 26 AGOSTO

Sono 7.221 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 7.548). Sale così ad almeno 4.509.611 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 43 (ieri sono stati 59), per un totale di 128.957 da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.243.597 ovvero + 5.839 rispetto a ieri (il giorno prima +7.081). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 137.057, pari a 1.333 in più (+399 il giorno prima).

TAMPONE

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 220.872, -23.548 rispetto a ieri quando erano stati 244.420. Mancano sempre i test del Lazio*. Mentre il tasso di positività è 3,3% (l’approssimazione di 3,26%); ieri era 3,1%.

Il sistema sanitario

I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +36 (ieri -13), per un totale di 4.059 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono +4 — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI — (ieri -5), portando il totale dei malati più gravi a 503, con 38 ingressi in rianimazione (ieri 34).

vaccinazione dei minori 1

Le vittime

Le vittime sono 43 contro le 59 di ieri.

vaccinazione anti covid

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 76,2 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono oltre 36,8 milioni (68,26% della popolazione over 12).

Note:

*La Regione Lazio precisa che, a causa della sospensione dei sistemi informatici a seguito di un attacco hacker al CED regionale, vengono aggiornati solo i dati relativi ai nuovi positivi, ai decessi, alle guarigioni ed alle ospedalizzazioni.