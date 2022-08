È ARRIVATO IL BOLLETTINO! - OGGI 25.389 NUOVI CASI (IERI SONO STATI 35.360) E 112 MORTI (IERI 134) CON 174.227 TAMPONI PROCESSATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ IN CALO AL 14,6% - I POSTI LETTO NEI REPARTI COVID ORDINARI DIMINUISCONO DI 208 UNITÀ, MENTRE QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 15 IN MENO DI IERI - DUE LE REGIONI SOPRA QUOTA 3 MILA NUOVI CONTAGI: LOMBARDIA (3.322 CASI) E VENETO (3.145 CASI)…

Paola Caruso per www.corriere.it

bollettino 24 agosto 2022

Sono 25.389 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 35.360). Sale così ad almeno 21.721.630 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 112 (ieri 134), per un totale di 175.043 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 20.818.775 e 49.555 quelle che sono diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 50.209). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 727.812, pari a -24.279 rispetto a ieri (-14.986 il giorno prima).

covid tamponi

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) processati sono 174.227, ovvero 33.534 in meno rispetto a ieri quando erano stati 207.761. Il tasso di positività è al 14,6% (l'approssimazione 14,57%); ieri era 17%.

curva contagi 24 agosto 2022

Come di consueto, la curva altalenante inizia a scendere dopo aver toccato il suo «picco settimanale» con i dati del martedì. Secondo i calcoli del matematico Giovanni Sebastiani (Cnr) a livello provinciale l'incidenza sale in 95 province su 107. «L'analisi alle differenze settimanali mostra che la percentuale di positivi ai test molecolari a livello nazionale è in fase di crescita», osserva l'esperto. La buona notizia è che si osserva un deciso calo dei ricoveri pediatrici pari al -34%, secondo l'ultima rilevazione degli ospedali sentinella del network di Fiaso, effettuata il 23 agosto. Due le regioni sopra quota 3 mila nuovi contagi: Lombardia (+3.322 casi) e Veneto (+3.145 casi).

ospedali covid 7

Il sistema sanitario

Si riducono le degenze in ogni area. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -208 (ieri -138), per un totale di 6.170 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva sono -15 (ieri -1) — si tratta del saldo tra le persone entrate e uscite in un giorno — per un totale di 239 malati gravi, con 23 ingressi in rianimazione (ieri 25).

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, suddiviso per regione, riguarda il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia: +3.322 casi (ieri +4.918)

Veneto: +3.145 casi (ieri +4.432)

Campania: +2.102 casi (ieri +3.244)

Lazio: +1.824 casi (ieri +2.555)

Emilia-Romagna: +2.172 casi (ieri +1.498)

Sicilia: +1.732 casi (ieri +2.478)

Puglia: +1.582 casi (ieri +2.237)

Piemonte: +1.541 casi (ieri +2.327)

Toscana: +1.064 casi (ieri +1.637)

Marche: +799 casi (ieri +1.256)

Liguria: +693 casi (ieri +1.055)

Abruzzo: +956 casi (ieri +1.243)

Calabria: +1.548 casi (ieri +2.408)

Friuli Venezia Giulia: +712 casi (ieri +1.000)

Sardegna: +601 casi (ieri +1.102)

Umbria: +409 casi (ieri +490)

P. A. Bolzano: +309 casi (ieri +362)

P. A. Trento: +282 casi (ieri +392)

Basilicata: +314 casi (ieri +478)

Molise: +229 casi (ieri +168)

Valle d’Aosta: +53 casi (ieri +80)