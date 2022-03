4 mar 2022 17:53

È ARRIVATO IL BOLLETTINO! - OGGI 38.095 NUOVI CASI (IERI SONO STATI 41.500) E 210 MORTI (IERI 185), CON 388.836 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ STABILE AL 9,8% - CONTINUANO A DIMINUIRE LE DEGENZE IN OGNI AREA: I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI SCENDONO DI 302 UNITÀ, MENTRE QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 29 IN MENO DI IERI...