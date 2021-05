È ARRIVATO IL BOLLETTINO - OGGI 3.455 CASI E 140 MORTI, PER UN TOTALE DI 124.296 VITTIME DA FEBBRAIO 2020, MENTRE LE PERSONE GUARITE O DIMESSE SONO 3.715.389 COMPLESSIVAMENTE - I TAMPONI TOTALI (MOLECOLARI E ANTIGENICI) SONO STATI 118.924, IERI ERANO 202.573: IL TASSO DI POSITIVITÀ È PARI AL 2,9%, DOMENICA ERA AL 2,8% - DIMINUISCE LA PRESSIONE SUL SISTEMA SANITARIO, MOLTI OSPEDALI CHIUDONO I REPARTI COVID STRAORDINARI

Elisa Messina per www.corriere.it

IL BOLLETTINO DEL 17 MAGGIO

Sono 3.455 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +5.7534). I decessi odierni sono 140 (ieri sono stati +93), per un totale di 124.296 vittime da febbraio 2020.

Mentre le persone guarite o dimesse sono 3.715.389 complessivamente: 9.305 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +15.580). E gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 322.891, pari a -5.991 rispetto a ieri (4.159.122).

TAMPONI RAPIDI

I tamponi e il tasso di positività

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 118.924 mentre ieri erano 202.573.Il tasso di positività è pari al 2,9%: ieri era al 2,8%.

reparto covid

La pressione sul sistema sanitario

Continua ad alleggerirsi lentamente la pressione nei reparti Covid, ordinari e intensivi. Tant’è che molti ospedali, da nord a sud, che segnalano la chiusura dei reparti Covid straordinari aperti nei mesi scorsi.

I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono 469 in meno rispetto a ieri, per un totale di 12.024 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono 51 in meno (ieri -26), portando il totale dei malati ricoverati in questi reparti a 1.754 con 69 ingressi giornalieri (la variazione dei posti letto occupati indica il saldo tra i pazienti usciti e quelli entrati nelle ultime 24 ore).