È ARRIVATO IL BOLLETTINO! - OMICRON 5 CONTINUA A FAR DANNI: ANCHE OGGI 107.240 NUOVI CASI E 94 MORTI, CON 378.250 TAMPONI EFFETTUATI. IL TASSO DI POSITIVITÀ È STABILE AL 28,4% - CONTINUA L'AUMENTO DEI RICOVERI NEI REPARTI COVID ORDINARI, CHE SONO 332 IN PIÙ DI IERI E QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA, CHE AUMENTANO DI 18 UNITÀ - LA REGIONE CON IL MAGGIOR NUMERO DI CASI ODIERNI È LA LOMBARDIA, SEGUITA DA CAMPANIA, LAZIO, VENETO E PUGLIA…

Silvia Morosi per www.corriere.it

bollettino 7 luglio 2022

Continua a salire la curva epidemica in Italia. Sono 107.240 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 107.786 di ieri, ma soprattutto gli 83.274 di giovedì scorso. Superata, quindi, quota centomila contagi per il terzo giorno consecutivo. Sale così ad almeno 19.157.174 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 94 (ieri 72), per un totale di 168.864 vittime da febbraio 2020 .

tampone

Il tasso di positività

I tamponi sono 378.250 (ieri 380.035) con un tasso di positività che rimane stabile al 28,4% (28,35%).

La situazione sanitaria

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 13.595 contagi, seguita da Campania (+13.254), Lazio (+11.333), Veneto (+10.052) e Puglia (+8.826). I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 55.629 (ieri 51.183) per un totale che sale a 17.789.613. Gli attualmente positivi sono 52.663 in più (ieri +58.762) per un totale che arriva a 1.198.697. Di questi, 1.189.802 sono in isolamento domiciliare. E sono 138.361.711 le dosi di vaccino somministrate in totale.

I dati della Lombardia

ospedali covid 10

Secondo il quotidiano bollettino diramato da Regione Lombardia sulla diffusione del Covid-19, a fronte di 52.770 tamponi effettuati, sono 13.595 i nuovi positivi (25,7 per cento). Calano di 3 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive, ma sono 44 più di ieri quelli nei reparti. Si registrano 17 decessi, per un totale di 40.898 dall’inizio della pandemia. Nelle province lombarde si contano 1.863 contagi a Milano città; 1.101a Bergamo; 1.634 a Brescia; 673 a Como; 472 a Cremona; 360 a Lecco; 289 a Lodi; 610 a Mantova; 1.192 a Monza e Brianza; 796 a Pavia; 257 a Sondrio; 1.166 a Varese.

ospedali covid 9

Mattarella: «Pandemia impone nuova cooperazione»

«L’esigenza di superare l’emergenza sanitaria e le sue pesanti conseguenze socio-economiche ha posto al centro del dibattito mondiale, per la prima volta, temi quali l’accesso universale ai vaccini per la tutela della salute e le conseguenze sulle economie più fragili, imponendo modalità nuove e più efficaci di cooperazione». Così Sergio Mattarella parlando all’Assemblea parlamentare di Lusaka.

ospedali covid 8

Nonostante i passi fatti, a distanza di quasi due anni dall’avvio delle campagne di vaccinazione, «molto rimane ancora da fare per assicurare un’adeguata tutela a tutte le persone più fragili. Soprattutto nel Continente africano i tassi di vaccinazione rimangono in numerosi casi insoddisfacenti, sia per le difficoltà nel reperimento dei vaccini, sia a causa di criticità nella loro distribuzione e somministrazione, che richiederebbero investimenti importanti per una rete efficiente di servizi sanitari».

ospedali covid 7

Il presidente della Repubblica ha ricordato anche che «l’Italia, nel quadro della sua Presidenza del G20 dello scorso anno, è stata in prima linea nel promuovere la più ampia diffusione delle campagne vaccinali, e la consegna la scorsa settimana di 500mila nuove dosi di vaccini rappresenta l’ultima, concreta, testimonianza di questo impegno».

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, suddiviso per regione, riguarda il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia: +13.595 casi (ieri +13.681)

Veneto: +10.052 casi (ieri +10.745)

Campania: +13.254 casi (ieri +13.923)

Lazio: +11.333 casi (ieri +11.257)

Emilia-Romagna: +8.671 casi (ieri +9.016)

Piemonte: +5.197 casi (ieri +5.190)

Sicilia: +8.739 casi (ieri +8.920)

Toscana: +5.644 casi (ieri +5.560)

Puglia: +8.826 casi (ieri +8.559)

Marche: +3.076 casi (ieri +2.885)

Liguria: +2.370 casi (ieri +2.299)

Abruzzo: +2.714 casi (ieri +2.675)

Friuli-Venezia Giulia: +2.036 casi (ieri +1.931)

Calabria: +3.844 casi (ieri +2.539)

Sardegna: +2.981 casi (ieri +3.501)

Umbria: +1.872 casi (ieri +1.940)

P. A. Bolzano: +687 casi (ieri +640)

P. A. Trento: +751 casi (ieri +744)

Basilicata: +1.062 casi (ieri +1.088)

Molise: +415 casi (ieri +551)

Valle d’Aosta: +121 casi (ieri +142)