È ARRIVATO IL BOLLETTINO! - OGGI 70.852 NUOVI CASI (IERI 28.630) E 388 MORTI (IERI 281), CON 695.744 TAMPONI E IL TASSO DI POSITIVITÀ AL 10,2% - I RICOVERI ORDINARI SCENDONO DI 448 UNITÀ, MENTRE QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA DI 54 - IL MINISTRO DELLA SALUTE ROBERTO SPERANZA: “SIAMO DENTRO UNA NUOVA FASE. LA PANDEMIA NON È FINITA, MA POSSIAMO GUARDARE CON FIDUCIA AI PROSSIMI MESI”

Paola Caruso per www.corriere.it

bollettino 15 febbraio 2022

Sono 70.852 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 28.630). Sale così ad almeno 12.205.474 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 388 (ieri 281), per un totale di 151.684 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 10.503.380 e 110.840 quelle che sono diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 76.553). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 1.550.410, pari a -40.205 rispetto a ieri (-48.058 il giorno prima).

tampone fai da te 7

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 695.744, ovvero 411.853 in più rispetto a ieri quando erano stati 283.891. Il tasso di positività è 10,2% (l’approssimazione di 10,18%); ieri era 10%.

tampone fai da te 2

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri. La curva dovrebbe essere al «suo picco settimanale», per effetto di un maggior numero di tamponi (dopo il «minimo di lunedì»). La tendenza si conferma in discesa e lo si vede dal confronto con lo scorso martedì (8 febbraio) — lo stesso giorno della settimana — quando sono stati registrati +101.864 casi con un tasso del 10,2%: oggi, infatti, ci sono meno nuove infezioni di quel giorno, con la stessa percentuale. «Siamo dentro una nuova fase — dice il ministro della Salute Roberto Speranza — . La pandemia non è finita, ma possiamo guardare con fiducia ai prossimi mesi».

ospedali covid 10

Il sistema sanitario

Prosegue la diminuizione delle degenze in ogni area. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -448 (ieri -10), per un totale di 15.602 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -54 (ieri -17) — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI —, portando il totale dei malati più gravi a 1.119, con 87 ingressi in rianimazione (ieri 63).

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 2.272.083: +7.757 casi (ieri +1.982)

Veneto 1.276.773: +7.298 casi (ieri +2.145)

Campania 1.150.492: +7.614 casi (ieri +3.035)

Emilia-Romagna 1.150.149: +2.898 casi (ieri +2.695)

Lazio 1.008.652: +7.407 casi (ieri +3.659)

Piemonte 949.738: +3.677 casi (ieri +2.497)

Toscana 820.941: +4.216 casi (ieri +1.680)

Sicilia 722.488: +6.005 casi (ieri +2.524)

Puglia 687.628: +6.154 casi (ieri +2.238)

Liguria 330.712: +1.851 casi (ieri +543)

Marche 306.884: +2.881 casi (ieri +1.024)

Friuli Venezia Giulia 298.367: +1.512 casi (ieri +458)

Abruzzo 246.486: +2.087 casi (ieri +725)

Calabria 195.460: +2.381 casi (ieri +904)

P. A. Bolzano 180.562: +1.277 casi (ieri +441)

Umbria 173.918: +1.009 casi (ieri +375)

Sardegna 156.878: +2.927 casi (ieri +993)

P. A. Trento 134.670: +620 casi (ieri +225)

Basilicata 76.223: +851 casi (ieri +325)

Molise 35.513: +337 casi (ieri +153)

Valle d’Aosta 30.857: +93 casi (ieri +9)

I decessi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei morti totali dall’inizio della pandemia. La variazione indica il numero dei nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 38.109: +33 decessi (ieri +77)

Veneto 13.607: +38 decessi (ieri +9)

Campania 9.574: +26 decessi (ieri +29)

Emilia-Romagna 15.619: +27 decessi (ieri +32)

Lazio 10.199: +57 decessi (ieri +16)

Piemonte 12.876: +27 decessi (ieri +15)

Toscana 8.689: +23 decessi (ieri +29)

Sicilia 9.115: +60 decessi (ieri +19)

Puglia 7.461: +22 decessi (ieri +15)

Liguria 5.019: +17 decessi (ieri +1)

Marche 3.516: +9 decessi (ieri +4)

Friuli Venezia Giulia 4.663: +14 decessi (ieri +8)

Abruzzo 2.888: +5 decessi (ieri +2)

Calabria 2.012: +4 decessi (ieri +6)

P. A. Bolzano 1.389: +3 decessi (ieri +1)

Umbria 1.697: +5 decessi (ieri nessun nuovo decesso)

Sardegna 1.956: +8 decessi (ieri +10)

P. A. Trento 1.501: +3 decessi (ieri +2)

Basilicata 722: +4 decessi (ieri +5)

Molise 557: +2 decessi (ieri +1)

Valle d’Aosta 515: +1 decesso (ieri nessun nuovo decesso)