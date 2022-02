È ARRIVATO IL BOLLETTINO! - OGGI 112.691 NUOVI CASI (IERI 118.994) E 414 MORTI (IERI 395), CON 915.337 TAMPONI E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE RIMANE STABILE AL 12,3% - CONTINUA IL CALO DEI RICOVERI: 226 MENO DI IERI, GIU' ANCHE LE TERAPIE INTENSIVE (-67) - IL DIRETTORE DELL’OMS EUROPA HANS KLUGE È OTTIMISTA PER GLI ALTI TASSI DI VACCINAZIONE: “QUESTO PERIODO PUÒ ESSERE CONSIDERATO COME UNA SORTA DI TREGUA CHE..."

Paola Caruso per www.corriere.it

bollettino 3 febbraio 2022

Sono 112.691 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 118.994). Sale così ad almeno 11.348.701 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 414 (ieri 395), per un totale di 147.734 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 8.872.737 e 191.938 quelle che sono diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 187.816). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 2.328.230, pari a -79.396* rispetto a ieri (-68.888 il giorno prima).

tamponi 2

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 915.337, ovvero 49.184 in meno rispetto a ieri quando erano stati 964.521. Il tasso di positività è stabile al 12,3% (l’approssimazione di 12,31%); ieri era 12,3%.

Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri. È questo il consueto andamento della curva. La tendenza continua ad essere in discesa e lo si vede dal confronto con lo scorso giovedì (27 gennaio) — lo stesso giorno della settimana — quando sono stati registrati +155.697 casi con un tasso del 15%: oggi, infatti, ci sono meno nuove infezioni di quel giorno, con una percentuale inferiore (12,3% contro 15%).

terapia intensiva covid

Il miglioramento del quadro si osserva anche dal monitoraggio della Fondazione Gimbe su base settimanale (26 gennaio-1 febbraio): -24,9% i nuovi casi rispetto alla settimana precedente, con la riduzione che interessa tutte le regioni (dal -7% del Molise al - 46,9% della Puglia), ad eccezione della Sicilia dove pesano i ricalcoli. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni si osserva: -8,4% le terapie intensive e -0.8% i ricoveri. L’unico parametro in leggero aumento è quello più triste: +2,5% i decessi nello stesso arco di tempo.

vaccino 3

Secondo l’Oms, l’Europa potrebbe entrare presto in un «lungo periodo di tranquillità» grazie agli alti tassi di vaccinazione, alla variante Omicron più mite e alla fine dell’inverno. Ad affermarlo è il direttore dell’Oms Europa Hans Kluge: «Questo periodo può essere considerato come una sorta di tregua che potrebbe portare a una pace duratura».

terapia intensiva covid 1

Il sistema sanitario

Prosegue la diminuizione delle degenze in ogni area. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -226 (ieri -323), per un totale di 1.457 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -67 (ieri -25) — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI —, portando il totale dei malati più gravi a 1.457, con 95 ingressi in rianimazione (ieri 104).

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 2.179.557: +14.989 casi (ieri +16.098)

Veneto 1.193.244: +11.902 casi (ieri +14.190)

Emilia-Romagna 1.080.696: +12.012 casi (ieri +11.122)

Campania 1.065.625: +10.178 casi (ieri +10.287)

Lazio 916.661: +11.612 casi (ieri +10.560)

Piemonte 899.251: +6.912 casi (ieri +8.487)

Toscana 765.116: +8.175 casi (ieri +7.758)

Sicilia 646.799: +6.452 casi (ieri +8.631)

Puglia 625.175: +7.130 casi (ieri +7.141)

Liguria 308.085: +3.177 casi (ieri +3.838)

Friuli Venezia Giulia 278.309: +3.149 casi (ieri +3.497)

Marche 276.506: +4.607 casi (ieri +4.911)

Abruzzo 224.389: +2.756 casi (ieri +2.601)

Calabria 176.029: +2.215 casi (ieri +2.034)

P. A. Bolzano 168.350: +1.486 casi (ieri +1.580)

Umbria 160.608: +1.672 casi (ieri +1.827)

Sardegna 129.065: +1.564 casi (ieri +1.504)

P. A. Trento 126.979: +1.136 casi (ieri +1.182)

Basilicata 67.252: +1.017 casi (ieri +1.035)

Molise 31.251: +401 casi (ieri +526)

Valle d’Aosta 29.754: +149 casi (ieri +185)

I decessi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei morti totali dall’inizio della pandemia. La variazione indica il numero dei nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 37.416: +125 decessi (ieri +50)

Veneto 13.264: +24 decessi (ieri +30)

Emilia-Romagna 15.202: +34 decessi (ieri +40)

Campania 9.275: +42 decessi (ieri +31)

Lazio 9.900: +26 decessi (ieri +26)

Piemonte 12.672: +15 decessi (ieri +28)

Toscana 8.353: +33decessi (ieri +33)

Sicilia 8.658: +36 decessi (ieri +49)

Puglia 7.283: +13 decessi (ieri +37)

Liguria 4.920: +10 decessi (ieri +13)

Friuli Venezia Giulia 4.534: +16 decessi (ieri +14)

Marche 3.442: +9 decessi (ieri +7)

Abruzzo 2.822: +1 decesso (ieri +7)

Calabria 1.913: +8 decessi (ieri +9)

P. A. Bolzano 1.359: nessun nuovo decesso (ieri +1)

Umbria 1.640: +6 decessi (ieri +3)

Sardegna 1.867: +11 decessi (ieri +7)

P. A. Trento 1.479: +1 decesso (ieri +3)

Basilicata 688: +2 decessi (ieri +3)

Molise 537: +2 decessi (ieri +2)

Valle d’Aosta 510: nessun nuovo decesso (ieri +2)