10 mag 2023 13:24

ARROGANZA A TUTTO GAS – VICINO VICENZA UNO SVALVOLATO A BORDO DI UNA LAMBORGHINI SI È SCAGLIATO CONTRO I VIGILI (CHE L’HANNO GIUSTAMENTE MULTATO PER UN’INFRAZIONE): “SIETE DEI COMUNISTI, SIETE INVIDIOSI DEI SOLDI ALTRUI. QUESTA VOLTA FINISCE MALE” – ERA NOVEMBRE DEL 2020 E L’UOMO, A BORDO DELLA FUORISERIE CON TARGA TEDESCA (PER NON PAGARE LE TASSE IN ITALIA?), PENSAVA DI POTER FARE COME VOLEVA MA...