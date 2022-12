ASCENDENTE BRANKO – LE PREVISIONI 2023 DEL RE DEGLI ASTROLOGI PER IL SEGNO DEL TORO: “FORSE NON VE NE ACCORGERETE SUBITO, MA PER VOI IL 2023 SARÀ L’ANNO DELLA SVOLTA. NON SOLO PERCHÉ DA METÀ MAGGIO NEL VOSTRO CIELO ARRIVA IL GENEROSO GIOVE, MA PERCHÉ IL 7 MARZO SI CHIUDE DEFINITIVAMENTE IL CAPITOLO SATURNO. AVRETE LA POSSIBILITÀ DI REALIZZARE UN SOGNO A CUI TENETE MOLTO” - LE AFFINITÀ SEGNO PER SEGNO

LE PREVISIONI DI BRANKO – TORO

Da “Chi”

GENNAIO

Forse non ve ne accorgerete subito, ma per voi il 2023 sarà l’anno della svolta. Non solo perché da metà maggio nel vostro cielo arriva il generoso Giove, ma perché il 7 marzo si chiude definitivamente il capitolo Saturno. Questo non significa che nel nuovo anno avrete solo stelle luminose, non accade mai a nessuno del resto, ma che avrete la possibilità di realizzare un sogno a cui tenete molto.

Mercurio, stella degli affari, da dicembre 2022 ha iniziato una sosta prolungata nel vostro amico Capricorno, che durerà sino alla fine di febbraio; Urano nel vostro cielo continua a proporvi novità di ogni tipo. Marte in Gemelli vi conferisce una certa abilità nel movimentare il denaro. Il settore che appare meno luminoso è quello dei sentimenti, la vostra Venere diventa fredda e cervellotica martedì 3.

FEBBRAIO

Il Sole e Saturno in Acquario sono in aspetto poco gentile, ma occupano un settore del vostro oroscopo che influenza il successo, la carriera. Le crisi che vi trovate ad affrontare non hanno un epilogo già segnato, potete fare molto per cambiare le cose: dovete contare su voi stessi, avere fiducia nelle vostre capacità.

Mercurio continua la sua azione positiva sino al 10, prima di raggiungere il Sole in Acquario. La vostra Venere è direttamente attiva sino al 19, in seguito vi protegge, anche se in maniera non evidente; e quando godete il favore della vostra stella avete davvero una marcia in più. Il 5 si profila un difficile plenilunio. Il 13 vede un Ultimo Quarto altrettanto nervoso. San Valentino ha una Luna malandrina e stuzzicante.

MARZO

Stappate una bottiglia della vostra gran riserva, quella speciale: questo è il mese della vostra liberazione da Saturno! Stavolta il pianeta del tempo non ha ripensamenti: martedì 7 si sposta in Pesci, uno spazio amico, e non torna più indietro.

Saturno in Pesci per voi è un amico saggio, che vi aiuta a mettere ordine nelle emozioni, vi insegna la moderazione, vi suggerisce quali sono gli amici sui quali poter contare davvero, vi dà una mano a completare il percorso di studi o a realizzare un progetto. Il mese vi riserva un’altra magnifica notizia: giovedì 16 Venere, vostra stella guida, arriva nel vostro cielo, ed è la prima visita di un pianeta nel 2023, un augurio di forza e di fortuna in amore.

APRILE

Venere è con voi sino a Pasqua, bellissima e seducente. Accanto a Urano nel vostro cielo e in scatto con Marte in Cancro, provoca colpi di fulmine e spinge le coppie innamorate a prendere decisioni importanti. Dal 3 anche Mercurio è con voi, il cielo è leggero: se avete qualcosa da chiarire, se volete dichiarare il vostro affetto, questo è il momento. Il 3 e il 4 splende un’ottima Luna, non esitate; oppure agite a Pasqua.

Dall’11 il cielo diventa più professionale, Venere in Gemelli rinfranca le vostre finanze, stimola le compravendite. Con Mercurio nel vostro cielo, un transito prolungato che durerà sino al 10 giugno, potete costruire e ottenere molto. Il 20 inizia la stagione del vostro compleanno e c’è un cambio di Luna un po’ difficile.

MAGGIO

È il periodo del vostro compleanno, il mese delle rose e delle spose... Vi sposerete anche voi? Ecco una data: 19 maggio, con la vostra Luna Nuova e un cielo strepitoso. Domenica 7 la vostra Venere entra in Cancro accanto al focoso Marte, in ottimo sestile, in perfetto scatto con il Sole, Mercurio e Urano nel vostro cielo. Il 16 arriva da voi il generoso Giove.

A parte il lentissimo Plutone, che si sta timidamente affacciando in Acquario, sino al 19 non avete pianeti contro. Particolarmente interessante per gli incontri il weekend del 13 e 14. Mercurio nel vostro segno continua la sua azione a tutto campo: sono protetti le contrattazioni, gli accordi, la formulazione di contratti. Marte il 20 diventa ostile: potete avvertire un calo delle energie fisiche. Cautela nei cambi di Luna difficili (5 e 12).

GIUGNO

Dopo un maggio così esaltante, il cielo di questo mese rischia di sembrarvi irritante. È colpa di Marte in Leone, segno poco armonico, che va a toccare soprattutto i legami familiari. Anche la forma fisica non è perfetta, avvertite una certa stanchezza. Prima Marte, poi Mercurio e il solito Urano vi hanno chiesto uno sforzo che è risultato produttivo, ma che ora iniziate a pagare.

L’11, mentre Plutone torna in Capricorno, Mercurio termina la sosta nel vostro cielo; anche se riprende la sua marcia, però, continua a procurarvi stimoli e opportunità molto interessanti per tutto il mese, e a voi dispiacerebbe molto dovervi fermare... Non è necessario chiudersi in casa, sarebbe impossibile perché avete comunque un grande Giove che vi porta a espandervi (in tutti i sensi, anche nel girovita!).

LUGLIO

Vi liberate del fastidio di Marte già il 10, e questo vi porta una ventata di energia vitale che riesce a combattere la stanchezza e i disturbi dello scorso mese. Anche per i malanni cronici si registra una ripresa, migliorano le prestazioni degli sportivi di professione e l’eros si risveglia. Insomma l’estate è qui!

Dovete comunque fare attenzione alla forma fisica: Giove nel segno è una grande benedizione, ma sti mola l'appetito e voi, che siete già buone forchette, tendete ad aumentare di peso. Inoltre proprio I'11 Mercurio passa in Leone, e può provocare infiammazioni alle prime vie aeree e ai bronchi. Non dimenticate Venere, che ren- de delicata la pelle. Cautela con il Primo Quarto del 26. Mercurio crea fastidi alla professione, per fortuna il transito del pianeta è molto breve. Dal 10 Marte-eros diventa bellissimo.

AGOSTO

È il mese più caldo dell'estate ed è naturale che in primo piano ci sia la voglia di vacanze. In effetti Mercurio, oltre che stella degli affari, è anche un pianeta che ama il gioco e il divertimento, le chiacchiere disimpegnate sotto l'ombrellone, i giornali di gossip.

Si ha voglia di avventure piccanti senza porsi troppi problemi, ed è così che nascono i flirt e le cotte estive. Accanto a Mercurio c'è Giove, che invita a godersi la vita, mentre Urano fornisce le occasioni malandrine. Insomma, un bel terzetto di imprevedibili mattacchioni all'opera! Marte è in Vergine praticamente tutto il mese, robusto e sensuale: se capita un'opportunità per scate- narsi, senza dubbio non rinuncia.In sostanza, in questo agosto siete candidati a infilarvi in situazioni scottanti. La salute è buona.

SETTEMBRE

Mese davvero interessante. Più che sullo svago, il cielo mette l'accento sulla professione, vi stimola a impegnarvi al massimo. Lo stesso Mercurio, che lo scorso mese era assai giocherellone, viene spinto da Marte in Bilancia verso l'impegno lavorativo: è proprio in quest'ambito che ora rendete di più, vi divertite persino.

Tutto ciò viene riconosciuto dai vostri superiori, dal datore di lavoro: possono arrivare una promozione, un incarico, una gratifica, una bella sorpresa, grazie a Giove nel vostro cielo in scatto preciso con il Sole intorno al 7 e all'8. La situazione è positiva anche per chi è in affari: il15 c’è una grande Luna Nuova, sono giornate eccellenti. L'unica stella che vi dà fastidio è la solita Venere, anche questo mese in Leone. L'amore comunque non è niente male.

OTTOBRE

Dopo avervi punzecchiato tutta l'estate, Venere finalmente si sposta in terreno amico. E vero che la sua quadratura non rappresenta un dramma, tuttavia si tratta pur sempre della vostra stella protettrice e la sua carezza affettuosa vi mancava parecchio. Venere è bellezza, simpatia, piacevolezza in tutti i settori della vita, ma soprattutto amore pieno di armonia.

Sarete contenti, era da un po' che la vostra relazione non funzionava come desideravate. Peccato davvero che dal 12 il rosso Marte si sposti in Scorpione, segno dove arrivano anche Mercurio e il Sole, rispettivamente dal 22 e dal 23. Il nuovo Marte è faticoso anche per la salute, non sono da escludere calcoli epatici o renali; siate prudenti, soprattutto con le Lune negative (16, 17 e 23).

NOVEMBRE

Il mese dello Scorpione è sempre un po' complicato per voi. Quest'anno avete di base ottime stelle, ma c'è qualcosa che vi dà fastidio: cercate di non concentrarvi sui problemi, piuttosto guardate ai lati positivi, che sono tantissimi. Per fortuna il cielo di novembre è molto dinamico, anche quei pianeti che vi disturbano si allontanano in fretta: il 10 Mercurio, il 22 il Sole, due giorni dopo Marte.

Sabato 25, con la vostra Luna. inizia una fase decisamente più semplice e potete pensare al futuro con l'ottimismo che vi regala il buon padre Giove nel segno. Nei primi venti giorni occorre cautela per la forma fisica: ci sono tre cambi di Luna complicati (5, 13 e 20). Venere vi assiste per tutta la prima settimana, poi la vostra protettrice passa in Bilancia e non sentite più i suoi raggi diretti. Siate fiduciosi!

DICEMBRE

Si conclude in bellezza il vostro 2023, un anno decisamente operoso. Questo è il mese di Natale, delle relazioni familiari, delle festività da trascorrere tutti insieme intorno a una tavola imbandita. Dopo le frizioni dello scorso mese, la situazione ora è più morbida: ci si parla, ci si confronta, si cerca insieme una via per raggiungere un nuovo equilibrio per quanto riguarda gli interessi economici in comune.

Voi partite favoriti, peccato per quella Venere che lunedì 4 diventa provocatoria e vendicativa! Eppure l'anno si chiude bene, perché già il 29 la vostra protettrice celeste torna gentile e nella notte di San Silvestro pure la Luna è meravigliosa. Anche a Natale e alla Vigilia la signora della notte è gentile e premurosa, vi assicura intimità e buon umore. La salute è in ripresa, i viaggi sono favoriti. Buon 2024!

AFFINITÀ SEGNO PER SEGNO

TORO-ARIETE

“Mi passi il tuo Giove?”, “Ma certo, serviti pure”. È uno scambio di cortesie e di fortuna che avvantaggia entrambi. Resta da vedere che accade quando Venere s’incendia... Ma sì, ce la faranno!

TORO-TORO

Devono solo restare lì, tranquilli ad aspettare le rose di maggio. Che sono senza spine e producono bacche d’oro zecchino. Anello, proposta, altare, viaggio di nozze. Alla faccia di Venere ostile!

TORO-GEMELLI

Il Gemelli è bizzoso quanto il Toro è concreto, posato, affidabile. Sono troppo diversi, eppure, chissà, quando il mercuriano saluta Marte e accoglie Saturno, potrebbe aver bisogno di riposare sui lombi taurini... Sì!

TORO-CANCRO

“Sepoffà” direbbe un romano doc. Dopo marzo, la strada è più liscia, da maggio si lastrica d’oro. Certo, Venere da giugno a ottobre rema contro, però i due formano una bella coppia, e il Cancro sa aspettare.

TORO-LEONE

Non si impegnano granché a stare insieme; separati paiono sentirsi meglio: ognuno dei due gode di vantaggi celesti e non li vuole spartire con l’altro. Se fossero meno diffidenti ne uscirebbe un bel duo, generoso e appagante.

TORO-VERGINE

Ullallà! Ecco una coppia interessante, una sfida enigmistica. Sono compatibili, fin troppo; ma prima con Marte e poi con Saturno, la Vergine slitta e il Toro s’annoia. D’estate ci si mette pure Venere... Chissà!

TORO-BILANCIA

Sono figli di Venere, ma nel 2023 le loro vie si dividono: la Bilancia pensa all’amore, il Toro conta l’oro e sorride. Chi ha detto che non si possono amare? Se si donano l’uno all’altra, anche questa è fatta!

TORO-SCORPIONE

Se Urano e poi Giove li fanno scontrare, il nuovo Saturno è un vero sollievo. Possono ritrovarsi in marzo a ballare un tango sfrenato e, se il Toro non pesta l’aculeo, il ballo termina in camera da letto.

TORO-SAGITTARIO

All’inizio dell’anno Marte fa impennare il centauro, così il Toro si tiene a rispettosa distanza. In marzo arriva Saturno e il Sagittario finisce imbrigliato. D’estate però è il figlio di Giove a cantar vittoria... Che confusione!

TORO-CAPRICORNO

Non hanno solo Urano e un bel Giove, c’è pure Mercurio a fungere da sponsor. Con stelle simili, persino una Venere altezzosa non può fare tanto male, quindi la coppia va avanti, nel lavoro ma anche in amore.

TORO-ACQUARIO

Due segni poco compatibili che si sono amati, e non poco. Nel 2023, però, faticano a trovare un’armonia: se uno è entusiasta, l’altro si abbatte; se uno lavora, l’altro si diverte. Per restare insieme, serve dedizione. L’avranno?

TORO-PESCI

Sono in angolo buono tra loro, ma finché Marte è in Gemelli il Pesci impazzisce. Tutto si gioca in marzo: quando arriva Saturno, il nettuniano inizia a ragionare? Se ci riesce, il Toro apprezza e lo porta all’altare, Venere o non Venere.