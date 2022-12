ASCENDENTE BRANKO – LE PREVISIONI 2023 DEL RE DEGLI ASTROLOGI PER IL SEGNO DEL LEONE: “II 2023 INIZIA CON UNA BELLA SPINTA DEI PIANETI, CHE SOLLECITANO IN PARTICOLARE L'AMBITO LAVORATIVO. GIOVE È SALDO IN ARIETE, SEGNO AMICO, E INDIRIZZA IL VOSTRO SGUARDO VERSO L'ESTERO - GRAZIE AL SOLE IN CAPRICORNO E A MERCURIO SAPETE FARVI APPREZZARE E QUESTO VI CONSENTE DI PROGREDIRE NELLA CARRIERA - COME OGNI ANNO MAGGIO, IL MESE DEL TORO, VI PORTA UNA CERTA PESANTEZZA” - LE AFFINITÀ SEGNO PER SEGNO

GENNAIO

II 2023 inizia con una bella spinta dei pianeti, che sollecitano in particolare l'ambito lavorativo. Giove è saldo in Ariete, segno amico, e indirizza il vostro sguardo verso l'estero.

In gennaio è in piena luce il lavoro dipendente, grazie al Sole in Capricorno e a Mercurio: sapete farvi apprezzare e questo vi consente di progredire nella carriera. Muovetevi prima del 20, quando il Sole passa in Acquario: avrete le maggiori possibilità di riuscita; poi il 21 c'è la Luna Nuova, il 28 il Primo Quarto e sarete disturbati anche fisicamente.

L'amore non è male. anche se Venere dal 3 al 27 va in Acquario e potrebbe portare motivi di irritazione nel matrimonio. E un transito veloce, il pianeta dell'amore, in estate, si farà perdonare!

FEBBRAIO

È la stagione dell'Acquario e, come ogni anno, subentra qualche disturbo stellare. Non si tratta di influssi lunghi, la novità è soltanto l'opposizione di Mercurio dall'11 a fine mese; ma questo Sole freddo accentua la vostra sensazione di fatica, provocata da Urano in Toro e da Saturno in Acquario, transiti che vi complicano la vita da un po'.

Il grande Giove vi sostiene, sarebbe un peccato non approfittare del suo influsso per sistemare eventuali pendenze legali, comporre i contrasti, raggiungere accordi che vi liberino da pensieri molesti.

Venere riapre con decisione il capitolo "amore". e vi attira verso persone diverse da voi per cultura e ambiente. Un bel viaggio farebbe bene anche alle coppie consolidate.

MARZO

Marzo pazzerello, vedi il sole e prendi l'ombrello: il famoso detto popolare è molto attuale nel 2023. Questo mese infatti sorprende tutti i segni dello zodiaco con una serie di novità che cambiano profondamente il cielo astrale. La prima è quella che vi interessa di più, e che vi farà piacere: Saturno lascia l'Acquario, quindi l'opposizione, per passare in Pesci, terreno neutro.

E un trasloco definitivo che vi lascerà più leggeri e sereni. La seconda riguarda il rosso Marte, che termina il suo moto rallentato in Gemelli e riprende il corso normale. Non è un danno, anche se sinora Marte vi ha sostenuto: i transiti così lunghi presentano sempre qualche risvolto non positivo, stancano, creano fastidi alla salute. In ogni caso, l'equinozio vi infonde nuove energie e una ventata d'ottimismo, anche per l'arrivo di Mercurio in Ariete, che imprime un grande sprint alla vita pratica. L'amore è luminoso nella prima metà del mese.

APRILE

Il nuovo Plutone è solo un accenno - tornerà in Capricorno I'11 giugno - di un transito che inizierà a gennaio del 2024. L'effetto di questa stella lontana si manifesta non sui singoli individui, ma su popoli e generazioni; se influenza ognuno di noi, lo fa in un periodo circoscritto, quando si avvicina ai gradi del nostro Sole. Dal canto vostro, dovete considerare, però. che il pianeta del sottosuolo entra in un segno d'aria, emblema della modernità e dell'ecologia, e questo dà comunque un indirizzo a voi Leone, invitandovi a un rinnovamento profondo.

Aprile non manca di darvi forti stimoli: sino a Pasqua il lavoro abbonda: magari non vi riserva tutte le soddisfazioni che desiderate, ma la vostra fatica non risulterà inutile. Subito dopo Pasqua invece arriva un'ottima novità: Venere va a piazzarsi nel settore delle amicizie e dei nuovi incontri, una promessa d'amore niente male!

MAGGIO

Come ogni anno, il mese del Toro vi porta una certa pesantezza. Questo segno così concreto non va molto d'accordo con voi, probabilmente perché il suo senso pratico sembra sminuire tutto quanto, banalizzare persone, fatti e cose. Eppure nel vostro oroscopo il Toro rappresenta il successo, l'ambizione che vi porta in alto e le difficoltà che dovete superare per raggiungere gli obiettivi; di conseguenza i pianeti che vi sostano, pur frapponendo ostacoli, risultano stimolanti.

In maggio, oltre al Sole e al solito Urano, in questo spazio zodiacale si trovano Mercurio in moto rallentato e, da martedì 16, anche Giove, che lascia l'Ariete dopo il suo transito annuale. La situazione si rianima dopo il 20, con l' l'arrivo dell'energetico Marte nel vostro cielo. Anche se avete a disposizione un surplus di energia, siate prudenti durante i cambi di Luna negativi (5, 12 e 19).

GIUGNO

Man mano che si avvicina l'estate il vostro cielo si scalda. Oltre a Marte, arriva, lunedì 5, la bella Venere, che viene a sedersi felice sul vostro trono. Non è un transito normale: il pianeta dell'amore e della bellezza starà con voi si. no alla prima decade di ottobre, per favorirvi e per farvi sentire desiderati e amati.

Il suo effetto gentile durerà per diversi mesi, e con ogni probabilità non arriverete da soli alla fine di questo periodo eccitante. Anche Mercurio dopo i primi dieci giorni termina il passaggio ostile. I cambi di Luna sono tutti buoni: dal romantico plenilunio del 4 al novilunio del 18; dal nostalgico Ultimo Quarto del 10 al vitaminico Primo Quarto del 26. Dall'11 al 26 Mercurio è in posizione ottima: concentrate gli sforzi professionali: le soddisfazioni arriveranno.

LUGLIO

All'inizio del mese Marte e Venere, i due innamorati dello zodiaco, procedono appaiati nel vostro segno e assicurano amore intenso e soddisfacente. Dopo i primi 10 giorni, Marte passa in Vergine: l'amore non perde smalto, ma al contrario acquista in confidenza e comprensione grazie all'arrivo di Mercurio nel vostro segno martedì 11. Promettente la vostra Luna del 18 e 19. del 23 e 24 e del 28 e 29: sono momenti intensi. In luglio è molto interessante la sfera professionale.

Mercurio, stella degli affari, è nel vostro cielo dall'11 al 27; va veloce, dovete essere pronti a sfruttare il suo slancio per ottenere il massimo. Il campo pratico è occupato da un Marte un po' spendaccione dal 10 in poi, cercate di non esagerare con le spese; si preparano future entrate, grazie ai progetti a cui state mettendo mano adesso. Da fine mese è proprio Mercurio a imprimere una spinta a questi progetti.

AGOSTO

Siete nel cuore dell'estate, il mese del vostro compleanno. E siete innamorati. Venere insiste nel vostro cielo accanto al Sole, esalta il vostro fascino, vi rende ancora più caldi e simpatici. Possibile che sulle spiagge assolate non ci sia nessuno che catturi la vostra attenzione? Non sarà, forse, che siete troppo orgogliosi per accettare un aiuto o un suggerimento?

Non potrete resistere a questo Ferragosto, con la Luna che si fa Nuova nel vostro cielo: è l'inizio del vostro anno zodiacale! È un cielo ottimista a tutto campo, con questo Marte un po' spendaccione che vi fa aprire i cordoni della borsa troppo spesso: badate a non esagerare. A darvi una regolata in questo senso ci pensa Mercurio, che in Vergine diventa molto oculato.

SETTEMBRE

Anche se Venere è sempre con voi e protegge il vostro sentimento e la vostra popolarità, dovete concentrarvi sulla vita pratica. Oltre a Mercurio, in Vergine c'è anche il Sole, e la concretezza di questo segno vi aiuta a tenere i piedi per terra. Marte è in Bilancia, e in questa posizione vi rende commercianti abilissimi, capaci di piazzare i vostri prodotti dovunque e al prezzo migliore.

Tenete d'occhio queste date: 7, 15, 22 e 29, perché la Luna cambia sem- pre in segni amici e si profilano novità interessanti. Marte è molto vigoroso e vi porta a nutrire una gran fiducia in voi stessi e nelle vostre idee. Settembre è un ottimo momento per riprendere l'attività fisica: ora che non potete dedicarvi a nuotate o arrampicate, avete bisogno di mantenervi in forma anche perché Venere è golosa e potrebbe farvi eccedere con i cibi saporiti e ben conditi.

OTTOBRE

I buoni influssi di settembre si prolungano anche nei primi giorni di questo mese. Se avete qualche affare in sospeso muovetevi subito, perché via via il cielo cambia e si avvicina la stagione dello Scorpione, segno autunnale poco compatibile con voi. Dopo tanti mesi, giovedì 5 Venere si congeda e passa in Vergine: non vi abbandona, ma diventa meno affettuosa e più pratica, si prodiga per incrementare i vostri incassi.

Mercurio in Bilancia sino al 21 è vostro alleato. Da giovedì 12 va segnalato il primo disturbo di Marte del 2023: sinora avete avuto solo influssi positivi, di conseguenza non avete proprio motivo di lamentarvi! E consigliabile un certo riguardo per la forma fisica, in particolare a fine mese. Tenete sotto controllo la pressione del sangue, potreste riscontrare picchi ipertensivi: i familiari ce la mettono tutta per farvi innervosire e aumentare i livelli di stress...

NOVEMBRE

La maretta in famiglia, già emersa alla fine di ottobre, prosegue nella stagione dello Scorpione, anche se i toni, per fortuna, via via si ammorbidiscono, soprattutto dopo i primi dieci giorni, quando Mercurio torna ragionevole e voi trovate il modo per sdrammatizzare.

Da mercoledì 8 Venere arriva in un segno amico e fratello, la Bilancia, e instilla gentilezza e affetto in tutte le relazioni con chi vi sta vicino, oltre che nei rapporti di coppia. A fine mese il cielo si apre: Marte dal 24 raggiunge il Sole e Mercurio in un segno amico, e anche la vostra forma fisica migliora molto. Fino ad allora valgono le consuete raccomandazioni, in particolare nei cambi di Luna (5, 13 e 20), molto delicati.

DICEMBRE

Eccovi al termine di questo 2023 ricco di tinte accese. Dicembre è il mese del Sagittario, il segno che vibra in sintonia con il vostro cuore, che vi regala amore, allegria e piaceri. Tutto il mese siete molto vivaci, intraprendenti. L'attività fisica vi fa stare bene ed è consigliabile a tutti i Leone.

Marte è magnifico anche per la vita amorosa: le notti invernali si scaldano di pura passione, sia per le coppie di lunga data, sia nel caso di nuovi amori e avventure estemporanee.

Il 12 splende la Luna Nuova: un incontro partito da una forte attrazione fisica potrebbe sfociare in qualcosa di più importante, se lo vorrete. Tutta questa energia vitale - che proviene da Marte, ma anche dal Sole - vi pungola pure nella professione; dovete avere fiducia in voi stessi, perché siete bravi e intraprendenti. Il Natale vede una bella Luna allegra e complice, e il mese inizia e termina con la Luna nel vostro cielo: un augurio di felicità per il vostro 2024!

AFFINITÀ SEGNO PER SEGNO

LEONE-ARIETE

Una coppia scoppiettante che non scoppia, nemmeno quando Giove si unisce a Urano e la disturba. L'anno inizia con stelle passionali, poi il Leone vuol far carriera e si distrae. Venere a giugno sistema tutto.

LEONE-TORO

Due segni che potrebbero essere compatibili. ma che le stelle del 2023 non aiutano. Ognuno dei due ha pianeti dalla propria parte, ma quello che favorisce l'uno disturba l'altro. Ci vuole pazienza. L'avranno?

LEONE-GEMELLI

Il Leone ama il gemello solare come lui, con l'altro non ha grande feeling. All'inizio dell'anno Marte li unisce, ma in marzo Saturno intristisce il Gemelli. Tocca al figlio del Sole, da giugno, far vincere l'amore.

LEONE-CANCRO

Bella coppia, il cui incastro viene studiato dal cielo in modo magistrale. L'anno inizia con il Leone gasato, mentre l'altro cresce pian piano. Le stelle dicono sì!

LEONE-LEONE

In maggio Giove e Urano si fanno sentire. Ma ci sono good news: in marzo Saturno li lascia liberi e belli, e a giugno arriva una Venere strepitosa che li accende d'amore.

LEONE-VERGINE

La Vergine a marzo si libera di Marte, ma le capita Saturno. In maggio, invece, Giove l'abbraccia e la consola, mentre il Leone storce il muso regale.

LEONE-BILANCIA

Marte iperpassionale ha spettinato il ciuffo di questa coppia perfetta per le stelle, che però rischiava di essere un po' troppo bon ton. Ora, scarmigliati dalle notti d'amore, sono ancora più belli.

LEONE-SCORPIONE

Ti amo, poi ti odio, poi ancora ti amo... Una coppia come questa non è facile da trovare nello zodiaco. Nel 2023, tra un Saturno che va e un Giove che viene, la loro storia - che finisca bene - resta straordinaria!

LEONE-SAGITTARIO

Il Sagittario in marzo si libera di Marte, ma poi trova Saturno. Il Leone, che si è appena diplomato in saggezza saturnina, si arma dell'affetto venusiano, prende il centauro per lo zoccolo e lo porta nelle sue stalle regali.

LEONE-CAPRICORNO

Al Leone va il trono, al saturnino lo scettro del comando. Se rispettano i ruoli che hanno scelto, possono andare avanti a lungo.

LEONE-ACQUARIO

Marte passionale li ha incollati nel 2022. e anche quest'anno non si staccano. Quando in marzo il pianeta se ne va, si accorgono di una bella novità: Saturno non c'è più! Che importa se Giove tiene il muso? L'amore c'è.

LEONE-PESCI

Mare grosso per il figlio di Nettuno: prima Marte, poi Saturno... II cielo gli chiede di essere serio, il Leone lo vuole sexy. Il Pesci fa come sempre: un po' qua, un po’ là la, alla fine sceglie lui. Come andrà? Chiedetelo all'amore!

