ASCETI O A-SCEMI? – TRA I MILIARDARI DELLA SILICON VALLEY VA DI MODA LO STOICISMO 4.0: FILOSOFIA DELLA PRIVAZIONE E DELLA RINUNCIA A TUTTO, PER RAGGIUNGERE L’INTEGRITÀ MORALE E INTELLETTUALE. MA ALLORA CHE SE NE FANNO DI TUTTI QUEI SOLDI? – L’AD DI TWITTER JACK DORSEY: “MANGIO SOLO UN PASTO AL GIORNO, DURANTE LA SETTIMANA, NON TOCO CIBO NEL WEEKEND E OGNI MATINA INIZIO CON UN BAGNO GHIACCIATO”

Letizia Tortello per “la Stampa”

Potenti miliardari, che vivono da miserabili. Si atteggiano a «monaci» a cui la vita può togliere tutto e a cui non servono il lusso e i beni terreni, ma hanno fortune in banca. Seguono un rinato Stoicismo 4.0 e sono i re della Silicon Valley.

Sono asceti come Jack Dorsey, il fondatore e ceo di Twitter, o Kevin Rose, co-fondatore del sito web Digg. Hanno abbracciato una specie di filosofia della privazione, imitando gli antichi greci come Zenone, che si staccavano dalle cose terrene, per raggiungere l' integrità morale e intellettuale.

Solo che, questo Stoicismo dell' era moderna di filosofico non ha nulla, è stato tradotto in una negazione delle comodità, fino alla pratica del digiuno o ad assurdi riti sacrificali, come quello di fare la doccia gelida la mattina o di portare fuori il cane nella neve con le ciabatte.

Digiuno totale e docce fredde

La rinuncia a tutto è la nuova moda dell' élite della tecnologia nella Baia di San Francisco. Dorsey descrive bene le ragioni che l' hanno portato a questa scelta rivoluzionaria: «Mangio solo un pasto al giorno, durante la settimana, non tocco nessun tipo di cibo nel weekend - spiega -. Inizio ogni mattina con un bagno ghiacciato. Nulla mi ha reso così sicuro di me come l' essere in grado di passare senza problemi dalla temperatura dell' ambiente in cui vivo al freddo della vasca».

L' ad di Twitter usa anche camminare, che ci sia la pioggia o il sole, per cinque miglia (8 chilometri) al giorno, nel percorso da casa all' ufficio. Questo «Stoicismo» suona come un po' stucchevole per imprenditori del tech che fatturano miliardi di euro l' anno, ma ambiscono a «vivere di niente».

Anche Kevin Rose insiste sulle docce fredde: temprano il corpo. Non indossa il cappotto d' inverno, «accetto quel che viene», spiega, in un mix di atarassia, rassegnazione e atteggiamento proprio della meditazione zen, imitando Steve Jobs.

Certo, la sua casa non sarà un «portico dipinto» come quello di Zenone, nè le sue bizzarre tendenze hanno davvero qualcosa a che fare con la «Stoà Poikile» di Atene, dove gli Stoici tenevano le lezioni. Il distacco dalle cose terrene, nell' ideale stoico, significava però il dominio sulle passioni, non quello della temperatura del bagno o dello stimolo della fame.

Di fatto, l' ideatore della moderna filosofia del privazione, l' advisor di Facebook, Twitter, Evernote e Uber, Tim Ferriss, assicura che questo ascetismo dei costumi è un modo per rispondere meglio allo stress. Di certo, la buona parte dell' élite intellettuale della Silicon Valley avrà qualche mezzo in più a disposizione degli altri comuni mortali, per rilassarsi, se la tensione è troppa.

