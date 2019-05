20 mag 2019 09:39

ASSANGE, CARO TI COSTA WIKILEAKS - LA PROCURA SVEDESE HA CHIESTO L'ARRESTO PER JULIAN ASSANGE CON L'ACCUSA DI VIOLENZA SESSUALE: IL PRIMO PASSO PER LA RICHIESTA DI ESTRADIZIONE DAL REGNO UNITO - LO SCORSO 13 MAGGIO GLI INQUIRENTI SVEDESI AVEVANO RIAPERTO IL CASO PER LE ACCUSE DI STUPRO CONTRO L'ATTIVISTA-HACKER, CHE SI TROVA AGLI ARRESTI IN GRAN BRETAGNA