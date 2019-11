19 nov 2019 19:34

ASSANGE NELLA MANICA - IL FONDATORE DI WIKILEAKS NON È PIÙ INDAGATO PER STUPRO IN SVEZIA! TE CREDO, ORA CHE L’HANNO PRESO A LONDRA NON SERVE PIÙ TENERE IN PIEDI LE ACCUSE (CHE POI NON ERA STUPRO, MA “ASSENZA DI PRESERVATIVO”) E CADE ANCHE LA POSSIBILITÀ PER IL PAESE SCANDINAVO DI CHIEDERE L’ESTRADIZIONE. MENTRE RIMANE QUELLA DEGLI STATI UNITI, CHE SE PRENDONO L’HACKER CON IL CIUFFO BIONDO…