Estratto dell'articolo di Michela Rovelli,Paolo Ottolina per il “Corriere della Sera”

Il 2023 è stato l’anno in […] il mondo ha scoperto ChatGpt e l’intelligenza artificiale (IA), di cui si parlava da decenni […] a giudicare dalla «fiera del futuro» ovvero il Ces 2024, che apre oggi a Las Vegas, sta già iniziando a entrare nelle case con tanti oggetti che sono di uso comune o che forse lo saranno domani, come i robot.

Ma l’IA spunta ovunque, dalle auto elettriche, ai dispositivi medicali e per il benessere, dalle applicazioni per il mondo del lavoro fino a quelle per la sostenibilità. […] Non è un anno qualunque per la maxi-convention di Las Vegas con oltre 4.000 aziende (800 al debutto tra cui anche colossi come EssilorLuxottica, 1.400 le startup, 50 delle quali selezionate nella missione italiana di Agenzia ICE con l’aiuto di Area Science Park). La Consumer Technology Association (Cta) — l’organizzatrice della fiera di Las Vegas — compie un secolo. […]

Il domani dell’intelligenza artificiale parte da oggetti come pc e smartphone. A bordo avranno un assistente digitale o meglio un «copilota» che ci darà una mano per compiti noiosi o oggi impossibili. […] Ma anche il buon vecchio televisore si adatta: Samsung ad esempio ha introdotto la sua gamma di super-tv Neo QLed 8K, dotati di un’unità di elaborazione neurale. Cosa può fare?

Ad esempio prendere un film degli anni Ottanta, in bassa definizione e in formato «quadrato» (4:3) e ricostruire l’immagine che non c’è per adattarla a uno schermo più schiacciato (16:9) e ultra definito. Il televisore può persino diventare trasparente nello schermo, come nel MicroLed di Samsung o nel Signature Oled T di Lg.

«L’IA è come Internet: è un fondamentale ingrediente e non se ne andrà» dichiara Gary Shapiro, ceo della Cta. E per questo trova applicazioni nei settori più diversi. La mobilità, in primis. I visitatori potranno vedere coi loro occhi l’auto Xpeng Aero HT prendere il volo appena fuori dal Convention Center di Las Vegas. L’elettrificazione apre spazi a nomi inediti, non solo cinesi: il turchi di Togg, che hanno già sul mercato (presto anche in Italia) il suv elettrico T10X disegnato da Pininfarina, preferiscono parlare di «smart device» e non più di auto perché le quattro ruote sono integrate con app e servizi digitali intelligenti a 360 gradi.

E poi c'è il grande filone della tecnologia utile e anche salvavita. Dispositivi come GUIDi, una cintura che grazie all’IA può aiutare non vedenti o ipovedenti a muoversi con più facilità. Oppure come Beamo di Withings, che sfrutta vari sensori per fare un check-up domestico. O ancora come gli esoscheletri, che dall’industria arrivano nel quotidiano: dispositivi come Wim di WirRobotics supportano le persone nei movimenti oppure – in ottica più fitness – creano resistenza a ogni passo per sviluppare la muscolatura.

