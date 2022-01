ASSOLTO L'EX PM DI TORINO ANDREA PADALINO, CHE ERA IMPUTATO CON RITO ABBREVIATO DAVANTI AL GUP DI MILANO PER CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI E ABUSO D'UFFICIO NELL'INCHIESTA SU PRESUNTI 'FAVORITISMI' NELLA PROCURA PIEMONTESE...

ANDREA PADALINO

(ANSA) - È stato assolto l'ex pm di Torino Andrea Padalino, che era imputato con rito abbreviato davanti al gup di Milano Carlo Ottone De Marchi per corruzione in atti giudiziari e abuso d'ufficio nell'inchiesta su presunti 'favoritismi' nella procura piemontese. Per Padalino, difeso dall'avvocato Massimo Dinoia, la Procura milanese aveva chiesto una condanna a tre anni.

ANDREA PADALINO