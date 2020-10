ASTENERSI DEBOLI DI CUORE – LE INCREDIBILI IMMAGINI DI UN GRUPPO DI SURFISTI CHE HA SFIDATO LE ONDE DELL'OCEANO IN PORTOGALLO, AL LARGO DELLE COSTE DI PRAIA DO NORTE: LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE HANNO FAVORITO GLI APPASSIONATI DELLA TAVOLA CHE SI SONO LANCIATI IN MARE PER AFFRONTARE QUESTI ENORMI MURI D’ACQUA DI 20 METRI CHE... - VIDEO

Le spettacolari immagini di un gruppo di surfisti che ha sfidato le onde in Portogallo al largo della spiaggia di Praia do Norte, nella regione di Nazare.

Le condizioni meteorologiche hanno permesso la formazione di alti muri d’acqua e i surfisti non hanno perso l’occasione per sfidare onde alte 20 metri. Ma per loro il divertimento potrebbe non essere finito visto che sono attese onde anche di 30 metri. Lo spettacolo ha attirato diversi appassionati che dalla costa hanno assistito alle prodezze dei surfisti.

