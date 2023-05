26 mag 2023 17:32

ASTON ALL'ASTA! - LA PRIMA ASTON MARTIN DB12 È STATA VENDUTA ALL'INCANTO PER 1,5 MILIONI DI EURO - L'AUTO FU CREATA PER CELEBRARE I 110 ANNI DELLA CASA BRITANNICA - L'INCASSO SARA' DONATO IN BENEFICENZA - ALL'EVENTO ERANO PRESENTI MOLTI SVIPPATI, ARRIVATI IN FRANCIA PER IL FESTIVAL DI CANNES, TRA CUI...