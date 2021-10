5 ott 2021 15:17

ASTRAZENECA HA CHIESTO ALLA FDA DI APPROVARE CON LA PROCEDURA DI EMERGENZA LA PRIMA TERAPIA PER PREVENIRE IL COVID IN PERSONE IMMUNO-COMPROMESSE, O CHE NON POSSONO FARE IL VACCINO PER MOTIVI DI SALUTE - QUESTA E' LA PRIMA COMBINAZIONE ANTICORPALE AD AZIONE PROLUNGATA AD OFFRIRE UN'ALTERNATIVA ALL'IMMUNIZZAZIONE...