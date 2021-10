ASTRO DEL CIEL, BOTTA DI CUL - UNA DONNA CANADESE E' STATA SVEGLIATA NEL CUORE DELLA NOTTE DA UN RUMORE IMPROVVISO: SI E' ACCORTA COSI' CHE UN METEORITE ERA CADUTO A POCHI CENTRIMETRI DALLA SUA TESTA - LA ROCCIA HA SFONDATO IL TETTO ED E' ATTERRATA SUL CUSCINO DELLA SIGNORA, CHE HA SUBITO CHIAMATO LA POLIZIA - "QUANDO E' SUCCESSO PENSAVO CHE QUALCUNO FOSSE ENTRATO IN CASA, O AVESSE SPARATO..."

Dagotraduzione dal Sun

Meteorite atterrato nel letto

Mentre dormiva nel suo letto, Ruth Hamilton, residente a Golden, in Canada, è stata svegliata da un rumore improvviso. Si è così accorta che un meteorite aveva sfondato il tetto della sua casa ed era atterrato a pochi centimetri dalla sua testa.

«Sono saltata su e ho acceso la luce, non riuscivo a capire cosa diavolo fosse successo» ha raccontato la donna. Quando però ha guardato il suo cuscino, si è resa conto che una roccia era caduta proprio vicino a dove posava il capo.

La donna, in stato di shock, ha chiamato la polizia per capire se l’oggetto non provenisse da un cantiere lì vicino. «Abbiamo chiamato il progetto Canyon per vedere se stavano facendo esplosioni, ma ci hanno risposto di no. Ma avevano visto una luce brillare nel cielo, poi un’esplosione e qualche botto» ha raccontato Hamilton.

Meteorite atterrato nel letto 2

«Quando è successo pensavo che qualcuno fosse entrato in casa o avesse sparato, o qualcosa del genere. È stato un sollievo quando ci siamo resi conto chela roccia poteva solo essere caduta dal cielo». E ha aggiunto: «Sono stupita dal fatto che sia il pezzo di una stella, che viene dal cielo e forse ha miliardi di anni».

Ci sono miliardi di meteore che volano attraverso l’atmosfera terrestre, e possono essere osservate fino a 120 chilometri sopra la superficie terrestre e viaggiare alla velocità di 70 km al secondo.