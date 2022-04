Very dramatic video from the incident as the subway arrived at 36th St Sunset Park in Brooklyn. #brooklyn #shooting #nyc pic.twitter.com/5cOdeYPIb1 — Kristoffer Kumm (@Kristofferkumm) April 12, 2022

Spari Ny, sospetto in fuga, polizia lancia caccia all'uomo

(ANSA) - E' caccia all'uomo a New York. La polizia sta cercando l'autore della sparatoria nella stazione della metropolitana a Brooklyn. L'uomo sarebbe alto un metro a 60 centimetri, vestito come un dipendente della metropolitana e con indosso una maschera antigas.

Spari in metro New York: testimone, sospetto è afroamericano

(ANSA) - Un testimone della sparatoria nella metropolitana di New York ha riferito che il sospetto è un uomo afroamericano alto circa un metro e 65 centimetri. Lo riporta il New York Post.

Spari in metro New York, dispiegati agenti antiterrorismo

(ANSA) - Agenti antiterrorismo sono stati dispiegati a New York dopo gli spari nella stazione della metropolitana. Una decisione presa in via "precauzionale". Lo riportano i media locali citando fonti.

Sparatoria Ny, non sono stati trovati esplosivi attivi

(ANSA) - Non sono stati trovati "ordigni esplosivi attivi" attorno alla zona della metropolitana di New York in cui è avvenuta la sparatoria. Lo riferisce la polizia della metropoli.

New York, sparatoria nella metropolitana: diversi feriti, fermati i treni a Brooklyn

Diverse persone sono state ferite a colpi di arma da fuoco in una stazione della metropolitana a Brooklyn, a New York City, nella mattinata di martedì 12 aprile, poco prima delle 15.30 ora italiana. Secondo la Cnn i feriti sarebbero almeno 13.

Secondo la Cnn, ci sarebbe un sospettato, ancora in fuga, che indossava una maschera antigas e un giubbino arancione.

La notizia è stata data dal Dipartimento dei vigili del fuoco di New York, intervenuto dopo la segnalazione della presenza di fumo nella stazione della 36th Street a Sunset Park.

Sul luogo, secondo quanto riportato dalle agenzie Ap e Reuters, sarebbero stati trovati diversi sistemi esplosivi.

Una foto postata su Twitter da Derek French mostra diverse persone a terra, assistite da altri pendolari, e scene di panico sulla banchina, invasa dal fumo. Le immagini mostrano anche lunghe scie di sangue sul pavimento della stazione proprio di fronte a un vagone della metropolitana fermo.

Secondo Cnbc, nel momento in cui la sparatoria è iniziata alcuni feriti si sono lanciati in un treno che stava passando per scappare.

La Polizia di New York non ha diffuso, per ora, dettagli che possano spiegare la dinamica dell'accaduto, e si è limitata a notificare un intervento per dare soccorso a persone ferite per colpi di arma da fuoco o per un'esplosione.

Secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters, che cita fonti locali, i treni della metropolitana sono stati fermati.

