Dagotraduzione dal Daily Mail

Nutrire il cane con i resti della cena può sembrare una cosa innocua da fare, ma un nuovo studio avverte che i piselli potrebbero aumentare il rischio di contrarre malattie cardiache.

Scienziati del Massachusetts hanno trovato un legame tra il consumo canino di piselli e lo sviluppo della Miocardiopatia Dilatativa (DCM), una condizione spesso fatale che causa l'ingrossamento del muscolo cardiaco di un cane.

Man mano che il cuore si dilata e diventa più grande, pompare risulta sempre più difficile, il che può portare a perdite nelle valvole cardiache o a un accumulo di liquidi nel torace.

Piselli e altri legumi, tra cui lenticchie e ceci, sono da anni ingredienti di alcuni alimenti per cani "senza cereali" e potrebbero essere responsabili di centinaia di morti.

Gli alimenti per cani "senza cereali", che contengono legumi al posto dei cereali, sono già stati studiati dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense. Sebbene gli scienziati abbiano ora rivelato un legame tra il consumo canino di legumi e la DCM, non sanno in che modo siano legati.

I ricercatori hanno esaminato specificamente i composti nel cibo per cani senza cereali che sono stati segnalati dalla FDA come potenziali cause di DCM. Ma credono che siano necessarie ulteriori ricerche su come i legumi possano causare la condizione e non stanno ancora consigliando un richiamo del prodotto per alimenti per cani senza cereali.

«Fino a quando non conosceremo la causa esatta, vogliamo essere cauti su tutti gli ingredienti che la FDA sta studiando», ha detto a NBC News l'autrice dello studio, la dottoressa Lisa Freeman della Tufts University.

«I piselli potrebbero essere un buon indizio da dove iniziare a cercare. È un altro pezzo del puzzle, ma non ci dà la risposta finale, sfortunatamente. Ci fornisce tracce da seguire».

Lo studio suggerisce che dare al tuo cane piselli e altri legumi – indipendentemente dal fatto che siano un ingrediente nel cibo per cani o freschi dal piatto della cena – può essere pericoloso anche se molte organizzazioni veterinarie sono di parere contrario.

Per il loro studio, i ricercatori della Tufts University hanno confrontato 830 composti trovati in nove cibi tradizionali per cani con altrettanti che sono stati associati alla DCM dalla FDA.

I prodotti alimentari per cani legati alla DCM sono stati soprannominati 3P/FDA in riferimento ai tre legumi che contengono – legumi, patate e patate dolci – utilizzati in sostituzione di cereali come riso e mais, per integrare la carne.

In tutto, 122 composti erano significativamente più alti negli alimenti 3P/FDA rispetto agli alimenti tradizionali, di cui 24 erano correlati agli aminoacidi e 20 erano composti vegetali. Un algoritmo di apprendimento automatico chiamato analisi forestali casuali ha ridotto il numero di composti sospetti a 30.

I piselli erano i più fortemente associati a questi 30 composti, ed è probabile che più piselli ci sono nelle ricette del cibo per cani, più è probabile che un cane sviluppi il DCM, suggerisce la FDA. Alcuni degli ingredienti sospetti si trovano negli alimenti per cani che non sono stati collegati alla DCM, afferma l'agenzia, quindi potrebbe essere un problema di quantità.

Anche i fattori genetici possono rappresentare un rischio. È già noto che la DCM è prevalente in razze come Doberman Pinscher, Great Dane, Golden Retriever, Boxer e Cocker Spaniel.

Lo studio della Tufts University è stato pubblicato su Scientific Reports.