ATTENTI, VOLARE IN AEREO CON IL VIRUS ANCORA IN CIRCOLAZIONE NON È SICURO. COME L'INDUSTRIA AEREA VORREBBE FARVI CREDERE - CERTO, A FAVORE C’È LA VENTILAZIONE, INSIEME A UN SIGNIFICATIVO FILTRAGGIO DELL'ARIA MA, OLTRE ALLA VICINANZA TRA I VIAGGIATORI, C'E' SEMPRE IL RISCHIO CHE QUALCUNO VICINO A VOI STARNUTISCA – PER ALCUNI ESPERTI I MOMENTI PIÙ PROBLEMATICI SONO LO SBARCO E L’IMBARCO, MA C’È ANCHE UN ALTRO FATTORE PERICOLOSO: L'USO DEL BAGNO...

Articolo di “The Wall Street Journal” dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

sanificazione aereo

I maggiori rischi da coronavirus quando si vola. È una delle questioni chiave per la nostra economia, i nostri rapporti familiari e la nostra capacità di base di rompere la routine: è sicuro volare in aereo?

La risposta: non così sicuro come l'industria aerea vorrebbe farvi credere, ma molto più sicuro di quanto si possa pensare- scrive il WSJ.

studio sulla diffusione del coronavirus in aereo

Le cabine degli aerei sono molto ventilate, e un flusso d'aria robusto, miscelato con aria fresca, sembra diminuire la diffusione del virus che causa il Covid-19. Portato all'estremo, è la stessa idea che all'esterno, con un ampio flusso d'aria e aria fresca, è più sicuro che all'interno.

"Contrariamente a quanto si crede, non si vola nell'aria in un tubo sigillato", dice Amanda Simpson, vice presidente per la ricerca e la tecnologia di Airbus Americas.

Le compagnie aeree e i produttori di aeroplani stanno dando una grande spinta per creare fiducia tra i viaggiatori.

coronavirus e aereo

Essi sostengono che la rapida ventilazione, insieme a un significativo filtraggio dell'aria e a una costante infusione di aria fresca proveniente dall'esterno, rende l'aria dell'aereo più sicura dal virus rispetto a molti altri ambienti pubblici al chiuso, come edifici per uffici e ristoranti. Indossare le mascherine e usare il disinfettante per le mani dopo i viaggi rendono l'ambiente ancora più sicuro, dicono.

coronavirus e aereo 3

Alcuni esperti di salute pubblica suggeriscono che i rischi sono maggiori: Il flusso d'aria e il filtraggio potrebbero non essere d'aiuto se qualcuno vicino a voi tossisce o starnutisce. E non c'è modo di aggirare il fatto che le persone sono più vicine in aereo rispetto a qualsiasi altro luogo pubblico.

Le compagnie aeree sanno che questo è un problema fondamentale per il futuro dei viaggi. Uno studio sull'opinione pubblica condotto in 11 Paesi per l'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo, un gruppo di compagnie aeree, la prima settimana di giugno ha rilevato che il 65% degli intervistati ha indicato come principale preoccupazione le persone che siedono accanto a qualcuno che potrebbe essere infetto. L'uso del bagno è stato il secondo.

coronavirus e aereo 4

"Il rischio complessivo, credo che in questo momento, lo metterei a livello moderato", dice Mark Gendreau, direttore sanitario degli ospedali di Beverly e Addison Gilbert di Boston e un esperto di trasmissione di malattie sugli aerei.

Gli è stato appena chiesto di fare una peer review di un nuovo studio fatto in Germania da esperti di aeronautici che ritiene istruttivo per i viaggiatori. Le simulazioni al computer hanno mostrato che il rischio più alto di infezione da Covid tra i viaggiatori aerei è durante l'imbarco e lo sbarco. È quando le persone sono a stretto contatto, a volte con nasi e bocche non molto distanti tra loro. Si pensi al sollevamento dei bagagli in alto nelle cappelliere appena sopra i passeggeri del corridoio.

coronavirus aereo 7

Howard Weiss, uno degli autori di uno studio del 2018 che identifica le vie di trasmissione per le malattie respiratorie sugli aerei, dice che il confronto con l'aria dell'ufficio potrebbe non essere molto rilevante. "Gli uffici non hanno i posti a sedere occupati come gli aerei", dice il Dr. Weiss, professore di biologia alla Penn State University.

coronavirus aereo 6

Ci sono pochi casi noti di trasmissione di coronavirus all'interno di un aereo. La ricerca di contatti dopo un volo del 31 marzo tra gli Stati Uniti e Taiwan con 12 passeggeri sintomatici del Covid-19 a bordo non ha rivelato alcuna trasmissione a bordo tra gli altri 328 passeggeri ed equipaggio, secondo un rapporto IATA. Un volo dalla Cina al Canada con un passeggero sintomatico non ha rivelato alcuna trasmissione a bordo. Tuttavia, una ricerca preliminare su un volo Londra-Vietnam del 2 marzo suggerisce che un passeggero ha probabilmente infettato altri 14 passeggeri, 12 dei quali erano seduti nelle vicinanze.

coronavirus aereo 5

Le compagnie aeree dicono che non ci sono stati tassi di infezione insolitamente elevati per gli assistenti di volo, che passano molto più tempo nelle cabine degli aerei rispetto alla maggior parte dei viaggiatori. All'American, gli assistenti di volo rappresentano il 21% della forza lavoro e il 20% dei casi di Covid-19, dice David Seymour, chief operating officer. E il 40% dei casi di Covid tra gli assistenti di volo sono persone che non si recano al lavoro da 14 giorni o più.

"Se ci fossero problemi, i dati lo dimostrerebbero", dice il signor Seymour.

coronavirus aereo 1

Gli studi scientifici condotti nel corso di molti anni, che esaminano le precedenti epidemie di virus, così come l'attuale pandemia, suggeriscono che la trasmissione virale tra i passeggeri degli aerei è nel complesso bassa. Ma non è priva di rischi. Uno studio sulla SARS, un altro coronavirus, ha trovato una persona infetta su un volo che ne ha infettati altri 22.

"È generalmente accettato in questo momento che quando l'aereo è in volo e il sistema di ventilazione è in funzione, fa davvero un buon lavoro nel liberare l'aria dalle particelle infettive", dice il dottor Gendreau.

coronavirus aereo 2

Gli scienziati in genere credono che il rischio maggiore provenga da qualcuno vicino a te che tossisce e starnutisce. Ecco perché le mascherine diventano così importanti. Gli esperti di salute aeronautica segnalano studi precedenti sulle pandemie, tra cui la SARS e l'H1N1, che hanno dimostrato che il rischio di infezione era più alto per le persone sedute a non più di due file di distanza da una persona infetta.

coronavirus aereo 10

A causa della preoccupazione che alcune compagnie aeree possano lasciare la ventilazione disattivata anche per pochi minuti durante l'imbarco e lo sbarco, la Boeing afferma di aver emesso un avviso alle compagnie aeree affinché utilizzino l'energia elettrica di bordo per far funzionare la ventilazione a piena potenza.

Le compagnie aeree non sono tenute a conformarsi, e gli Stati Uniti non hanno normative che richiedano che i sistemi di ventilazione della cabina siano gestiti a terra, secondo l'Amministrazione Federale dell'Aviazione.

coronavirus e aereo

Le compagnie aeree del sud-ovest, americane e di altri paesi dicono di avere già una pratica standard di operare con il pieno flusso d'aria sia a terra che in aria. Southwest dice che i suoi capitani non possono lasciare la cabina di pilotaggio fino a quando non confermano che il sistema di ventilazione funziona a terra.

Gli esperti dell'aviazione dicono che i sistemi di ventilazione degli aerei non fanno molto per le goccioline grandi: Sono troppo grandi per essere risucchiate velocemente dal flusso d'aria. Ecco perché quelli che ti circondano immediatamente potrebbero rappresentare un pericolo. Ma gli esperti dicono che la ventilazione degli aerei probabilmente fa molto per controllare la contaminazione da aerosol.

coronavirus e aereo 2

La maggior parte dell'industria dice che la ventilazione e le maschere rendono sicuro mettere le persone nei sedili centrali. Le compagnie aeree notano anche che molti aerei hanno due posti a sedere su un lato di un corridoio, quindi ci sono un sacco di volte in cui si è seduti spalla a spalla senza considerare un sedile centrale.

Recenti calcoli del professore del Massachusetts Institute of Technology Arnold Barnett, un esperto di statistica aeronautica, ha scoperto che un posto centrale occupato aumenta le probabilità di trasmissione del virus del 79%. Le probabilità erano una su 4.300 con tutti i posti pieni, contro una su 7.700 con un posto centrale vuoto su un Airbus A320 o un Boeing 737.

coronavirus aereo 8

In entrambi i casi, il rischio è basso, e lui chiama i suoi dati "rudimentali", ma suggerisce che 90 persone al giorno potrebbero essere infettate con un carico attuale di passeggeri di circa 600.000 persone al giorno sulle compagnie aeree statunitensi.

coronavirus aereo 9

Lo studio non tiene conto dei rischi durante l'imbarco e lo sbarco o durante il tragitto verso il bagno. Il dottor Barnett ha stimato la probabilità che un determinato passeggero a bordo sia contagioso facendo la media dei tassi di infezione a New York e in Texas all'inizio di luglio, ha ipotizzato l'uso di mascherine e ha utilizzato studi precedenti sulla trasmissione del virus sugli aerei.

