ATTENZIONE, CADUTA RAZZI! – IL RAZZO “LONG MARCH”, CHE HA PORTATO NELLO SPAZIO IL TERZO MODULO DELLA STAZIONE SPAZIALE CINESE, È CADUTO NELL’OCEANO PACIFICO – C’ERA LA POSSIBILITÀ CHE DEI DETRITI CADESSERO ANCHE SULL’ITALIA E ADDIRITTURA IN SPAGNA È STATO CHIUSO LO SPAZIO AEREO – NON È LA PRIMA VOLTA CHE UN RAZZO CINESE FA CILECCA SCHIANTANDOSI SULLA TERRA ED È UN BEL PROBLEMA VISTO CHE PESA 20 TONNELLATE ED È LUNGO 30 METRI…

(ANSA) - La caduta incontrollata dello stadio centrale del razzo cinese Long March, che il 31 ottobre scorso aveva portato nello spazio il terzo modulo della stazione spaziale cinese, si è conclusa con un 'tuffo' nell'area centro-meridionale dell'Oceano Pacifico, alle 11,01 ora italiana.

Lo conferma con un tweet il Comando delle Forze armate degli Stati Uniti responsabile per lo Spazio. Il rientro in atmosfera è avvenuto quindi in ritardo rispetto alla previsione del Centro operativo europeo per la sorveglianza e il monitoraggio dello spazio (Eu Sst), che aveva ristretto la finestra temporale tra le 9,19 e le 10,21 italiane, ma anche molto lontano dall'area di atterraggio individuata inizialmente nell'Oceano Atlantico.

Era stata inoltre comunicata una "remota possibilità" che la traiettoria del detrito spaziale potesse coinvolgere l'Italia: nella notte tra 3 e 4 novembre, la protezione civile aveva infatti allertato Sardegna, Lazio, Molise, Puglia, Calabria. Lo stesso è accaduto in Spagna, dove questa mattina è stato addirittura chiuso lo spazio aereo, per il rischio associato al possibile passaggio del razzo cinese, con evidenti disagi per i passeggeri.

Come per i precedenti lanci degli altri moduli della stazione spaziale cinese, il razzo Long March 5B utilizzato non è in grado di riavviare i suoi motori per effettuare un rientro controllato nell'atmosfera terrestre e, con i suoi 30 metri di lunghezza e circa 20 tonnellate di peso, rappresenta uno dei detriti spaziali più grandi che sono caduti in modo incontrollato sulla Terra nel recente passato: i rientri dello Skylab statunitense nel 1979 e del Salyut 7 dell'Unione Sovietica nel 1991, rispettivamente di circa 77 e 40 tonnellate, sono gli unici detriti con massa più elevata.

2 - RAZZO CINESE FUORI CONTROLLO: LA SPAGNA HA CHIUSO LO SPAZIO AEREO

Diversi aeroporti in Spagna hanno chiuso lo spazio aereo a causa del razzo cinese fuori controllo che dovrebbe schiantarsi oggi sulla Terra. I voli in entrata e in uscita da Barcellona, Tarragona, Ibiza e Reus sono stati sospesi, così come scali in altre regioni, tra cui La Rioja e Castilla e Leon. La misura è durata circa 40 minuti in media.

Un portavoce dell’Agenzia di Protezione Civile della Catalogna ha confermato: “A causa del rischio associato al passaggio dell’oggetto spaziale CZ-5B attraverso lo spazio aereo spagnolo, i voli sono stati completamente bloccati dalle 09:38 alle 10:18 in Catalogna e in altre comunità“. “Gli aeroporti e altre organizzazioni sono già stati informati“.

Il razzo di oltre 20 tonnellate, lanciato il 31 ottobre per trasportare in orbita il modulo Mengtian alla stazione spaziale Tiangong, dovrebbe rientrare a breve sulla Terra. L’EUSST (EU Space Surveillance and Tracking Service) ha previsto una finestra di rientro alle 08:50:36 UTC ±31 minuti.