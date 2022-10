ATTENZIONE ALLE PAROLE – IL PRESIDENTE FRANCESE, EMMANUEL MACRON, UNO CHE NON DICE NIENTE PER CASO, HA DETTO CHE CON GLI ATTACCHI RUSSI DI OGGI C’È UN “CAMBIAMENTO PROFONDO NELLA NATURA DI QUESTA GUERRA”. COSA VUOLE DIRE? – ZELENSKY: “LA LIBERAZIONE DELL’UCRAINA È L’UNICA BASE DI PACE E SICUREZZA” – KIEV TORNA AD ACCUSARE LA RUSSIA DELL’ESPLOSIONE DEL PONTE DI CRIMEA: “C’È UNA GUERRA INTERNA PER SUBENTRARE A PUTIN – GLI 007 UCRAINI: “LA RUSSIA AVEVA PIANIFICATO L’ATTACCO GIÀ ALL’INIZIO DI OTTOBRE”

Macron, con attacchi russi 'profondo cambiamento' guerra

(ANSA-AFP) - Il presidente francese Emmanue Macron indica un "cambiamento profondo della natura di questa guerra" in seguito alla serie di attacchi russi sferrati su tutto il territorio ucraino.

Guerra Russia-Ucraina, il terrorismo di Putin: missili russi sul centro di Kiev

Zelensky: “Liberazione nostro Paese unica base di pace e sicurezza”

«Il mondo ha visto ancora una volta il vero volto di uno stato terrorista che sta uccidendo il nostro popolo. Sul campo di battaglia e nelle città pacifiche. Un paese che copre la sua vera essenza sanguinaria e il suo obiettivo con discorsi sulla pace. Dimostra che la liberazione dell'Ucraina è l'unica base di pace e sicurezza». A scriverlo, su Twitter, è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che posta anche una serie di immagini delle distruzioni causate dai missili nelle città del suo paese.

Fine allarme aereo, abitanti Kiev al bar e in metro

Finito dopo circa sei ore l'allarme aereo su Kiev, gli abitanti della capitale sono usciti dai rifugi e tornati per strada. Come mostrano le immagini postate dai cittadini di Kiev sui social network, le persone sono sedute ai tavolini dei bar in una fresca giornata di sole, anche se vengono segnalate strade bloccate nelle aree dove erano cadute le bombe. Il metro ha ripreso a funzionare e numerosi testimoni elogiano sui social la "resilienza" degli abitanti di Kiev.

Kiev, esplosione Crimea opera dei russi per giustificare attacchi. “Guerra interna a Mosca per subentrare a Vladimir Putin”

L'esplosione sul ponte in Crimea è stata organizzata dai servizi segreti russi per giustificare gli attacchi «terroristici» che stiamo vedendo in queste ore in Ucraina, preparati ben prima dell'episodio di sabato. Lo afferma Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Zelensky, intervistato da Rai News 24. «C'è una guerra interna» a Mosca per subentrare a Vladimir Putin che è in difficoltà, sostiene Podolyak.

Kiev: “16 civili uccisi in attacchi a Zaporizhzhia in 48 ore”. Un centinaio i feriti

Sono 16 le persone morte e quasi un centinaio ferite in seguito agli attacchi russi nelle aree residenziali di Zaporizhzhia tra ieri e oggi: ha reso noto l'amministrazione della città, citata da Ukrainska Pravda. «Continua ad aumentare il numero di persone morte per gli attacchi russi a Zaporizhzhia. 16 civili sono morti e quasi 100 civili sono rimasti feriti solo negli ultimi due giorni. Questo è il volto di un paese terrorista spregevole che può solo uccidere civili che dormono», ha detto il segretario del consiglio comunale in esislio Anatoly Kurtev. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

Domani il Presidente degli Emirati Arabi incontra Putin a Mosca

Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohamed bin Zayed Al-Nahyan, sarà domani a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. Lo rende noto l'agenzia stampa di stato emiratina Wam , spiegando che «verranno discusse le relazioni amichevoli fra Emirati e Russia oltre a questioni regionali e internazionali di comune interesse». La visita avviene dopo che l'Opec plus, che riunisce il cartello dei produttori arabi oltre alla Russia, ha deciso di tagliare la produzione del petrolio, facendo risalire i prezzi.

Gli 007 di Kiev: Mosca aveva pianificato attacco a inizio ottobre

Le forze armate russe «avevano ricevuto istruzioni dal Cremlino per preparare massicci attacchi missilistici sulle infrastrutture civili dell'Ucraina già all'inizio di ottobre». Lo hanno reso noto gli 007 di Kiev. Lo riporta Unian. Gli obiettivi, secondo l'intelligence ucraina, «sono stati definiti specificamente nelle infrastrutture civili critiche e aree centrali di città ucraine densamente popolate».

