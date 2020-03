ATTENZIONE A QUEL CHE ACCADE IN INDIA - IL PAESE E’ IN LOCKDOWN E IL PREMIER MODI MINACCIA: “SE NON DOMIAMO LA PANDEMIA IN 21 GIORNI, TORNEREMO INDIETRO DI 21 ANNI” - GLI ALIMENTARI A DELHI, MUMBAI, BANGALORE SONO STATI PRESI D'ASSALTO - IL TIMORE DI RIVOLTE SOCIALI E LA PAURA DI MILIONI DI MORTI - VIDEO: ECCO LE CONDIZIONI IGIENICHE IN CUI SI PRODUCONO LE MASCHERINA IN INDIA. CHE SE NON TI VIENE IL CORONAVIRUS TI STRONCA QUALCHE ALTRA MALATTIA…

narendra modi 6

INDIA - LA PRODUZIONE DI MASCHERINE

Carlo Pizzati per “la Stampa”

«Go Corona Go!» gridavano milioni di indiani dai loro balconi domenica scorsa, esortati dal premier Narendra Modi a dimostrare solidarietà a medici e infermieri. Strade e balconi gremiti di famiglie che sbattevano pentole e coperchi, «come se l' India avesse vinto il Mondiale. Sì, ma quello della Stupidità», ha scritto Ruchir Joshi sul «Telegraph»: «E' il peggior momento negli ultimi 20 anni par farsi colpire da una pandemia globale». E quei milioni di sbattitori di pentole non sapevano ancora che la «festa» di domenica era solo la prova generale di una chiusura ben più seria.

india la produzione di mascherine 3

Martedì alle 20, infatti, il premier è apparso in tv per annunciare che l' intera nazione, tranne i supermercati, avrebbe chiuso i battenti. I contagi in India, la seconda nazione più popolata al mondo e la quinta economia globale, sono appena 536 e i morti sono dieci, cifre che difficilmente riflettono la realtà. «Molte famiglie saranno distrutte per sempre se non restate a casa. Il Paese è in chiusura totale. Proibito uscire. Vi chiedo di restare dove siete, ovunque vi troviate». Poi fa scattare il blocco delle stazioni di bus e treni, oltre che degli aeroporti, riempiendo le strade di poliziotti per far chiudere i negozi. «Se non domiamo la pandemia in 21 giorni - dice Modi - torneremo indietro di 21 anni».

india la produzione di mascherine 4

Subito, gli alimentari a Delhi, Mumbai, Bangalore e nelle altre metropoli e città sono stati presi d'assalto. Ma la polizia ieri è riuscita a mantenere l' ordine bastonando gli autisti di rickshaw, sgonfiando le ruote delle bici dei calessini, malmenando i passanti. La pena per chi viola il coprifuoco è un anno di prigione.

india la produzione di mascherine

L'incubo vero è che qui si può arrivare a milioni di morti. Nonostante l' età media in India sia di 28 anni (in Italia è 45), la struttura sociale fa sì che spesso si trovino a vivere sotto lo stesso tetto tre o quattro generazioni, con più facilità di trasmissione dai giovani agli anziani. Inoltre, in città come Mumbai (20 milioni di abitanti) ci sono gli slum più grandi del mondo, con otto persone che dormono nella stessa stanza in baracche di fortuna.

india la produzione di mascherine

Il problema ancora più serio sono le condizioni degli ospedali in uno dei sistemi sanitari peggiori al mondo, dove mancano 500 mila medici. Il governo Modi ha fatto scendere la spesa per la sanità sotto il 2% del Pil, così oggi si trova un letto di ospedale ogni duemila persone (in Italia sono 3,2 ogni mille).

india la produzione di mascherine

Uno dei migliori epidemiologi indiani, Jayaprakash Muliyl, è allarmato: «Il sistema sanitario è assolutamente impreparato. Se non interveniamo, avremo milioni di morti». Gli economisti come Arun Kumar avvertono di un altro rischio: «Se non saremo capaci di fornire assistenza al 50% più povero della popolazione, ci sarà una rivolta sociale».

india la produzione di mascherine